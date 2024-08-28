Куда пропала самая сексуальная актриса России Настя Задорожная

Певица Настя Задорожная в 2010-е годы была одной из самых популярных исполнительниц в России. У артистки большой послужной список за спиной и миллионы поклонников по всему миру. Однако в последние годы о Задорожной совсем ничего не слышно. Куда пропала звезда сериала «Клуб» и «Простые истины», расскажем в статье.

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Артистический дебют Анастасии произошел в 2001 году, она снялась в сериале «Простые истины». В тот момент Задорожной было 16 лет. В киносаге она исполнила роль школьницы Анжелики Селивёрстовой.

Детство будущей звезды было творческим: в десятилетнем возрасте она стала солисткой музыкальной группы «Непоседы». Вместе с ней участниками коллектива были Сергей Лазарев, Влад Топалов и другие ныне известные российские артисты. Уже во взрослом возрасте Задорожная призналась, что годы в «Непоседах» были для нее трудными: ее смущало, что остальные дети были из обеспеченных семей.

Анастасия дебютировала в кино в 16 лет

Родители Насти же не были богаты: ее мама потеряла работу и была вынуждена пойти торговать овощами на местном рынке. Отец Задорожной пристрастился к бутылке и даже не планировал финансово помогать семье. Вскоре родители будущей звезды экранов развелись. Папа артистки скончался в 40 лет.

После дебюта в «Простых истинах» поступила на актёрский факультет ГИТИСа.

Во время учебы в театральной академии продолжила артистическую карьеру и приняла участие в сериале «Холостяки». Настоящий успех пришел к Задорожной в 2005 году: на телеэкранах состоялась премьера сериала «Клуб». Тысячи подростков по всей России были влюблены в героиню Насти – Василису. Сериал выходил на протяжении трех лет и обрел всероссийскую популярность.

Задорожная стала известна по всей России после премьеры сериала «Клуб»

В том же году Настя пополнила свое артистическое портфолио: она снялась в сериале Александра Митты «Лебединый рай» и комедии «Мама не горюй 2». Задорожная снималась и в зарубежных фильмах – она стала героиней бельгийской киноленты «Матрешки».

Новая веха успеха Анастасии наступил после выхода комедийной трилогии «Любовь в большом городе». Партнерами артистки стали Алексей Чадов, Светлана Ходченкова и Вера Брежнева. После этого Задорожная возглавила рейтинг самых сексуальных актрис России.

Задорожная была одной из самых популярных актрис в России

Певческая карьера

Настю можно назвать универсальным артистом: помимо довольно внушительного послужного артистического списка, она занималась музыкой. Еще в 2001 году она познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шекшеевым.

Однако полноценный альбом Задорожная выпустила лишь в 2007 году, пластинка получила название «До 17 и старше…». Особый успех Насте принесли композиции «Любовь/нелюбовь», «Буду» и «Зачем топтать мою любовь». По итогам года, релиз артистки стал одним из самых продаваемых в стране, общий тираж превысил 70 тысяч экземпляров.

Анастасия была кумиром молодежи

Следующий альбом артистки поклонники услышали в 2009 году. «12 историй» быстро возглавили музыкальные чарты России, Задорожная вновь стала одной из самых популярных артисток России.

Театр

За свою творческую карьеру Задорожная выходила и на сцену театра. В 2011 году артистка получила роль Сесиль в спектакле «Опасный, опасный, очень опасный». Спустя год Настя вновь вернулась к театральному мастерству и была задействована в постановке «Жестокий урок».

Анастасия пробовала себя во всех творческих отраслях

Чем Задорожная занимается сейчас

Карьера Анастасии постепенно шла на спад. Артистка снималась в различных сериалах, но они не становились популярными. Последней киноработой Задорожной стал сериал «Страсти по Зинаиде», где она исполнила главную роль. Премьера киноленты состоялась в 2019 году.

Поклонники связывают снижение популярности Анастасии с ее личной жизнью. В 2020 году Задорожная тайно вышло замуж за программиста. Знакомство с будущим избранником произошло в самолете.

«В самолете согласно выданному посадочному талону ко мне присоединился попутчик. За два часа полета он расположил к себе настолько, что в аэропорту после прилета мы пили кофе», - признавалась Задорожная в интервью.

Анастасия вышла замуж в 2020 году

Роман развивался быстро, мужчина сразу доказал актрисе всю серьезность своих намерений. После свадьбы Задорожная взяла фамилию мужа, но для работы оставила девичью.

По работе избранник Анастасии переехал в США, актриса отправилась вместе с ним. После этого Задорожная объявила о паузе в карьере.

По словам женщины, она уже многого добилась и теперь хочет посвятить свое время семье. Супруги живут во Флориде.

«Я отключилась от слова «работа». Сейчас я просто Настя, которая хочет обычных человеческих будней, поздних завтраков и спонтанных решений», - говорила артистка.

Анастасия вместе с супругом живет в США

Она рассказала, что устала от жесткого графика, отсутствия отдыха и постоянной работы. Поэтому теперь Задорожная наслаждается жизнью.

Недавно в жизни Насти произошло радостное событие: она впервые стала мамой. Задорожная родила дочь. Актриса старается оберегать свою личную жизнь от внимания общественности и практически не дает интервью.