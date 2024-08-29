«Папины дочки» и одиночество: как сейчас живет Татьяна Орлова

Заслуженная артистка России Татьяна Орлова прославилась благодаря роли секретарши Тамары в сериале «Папины дочки». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Татьяна Орлова

Татьяна Орлова родилась 1 июля 1956 года в Екатеринбурге. В 1977 году она окончила ГИТИС и была принята в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Артистка дебютировала в кино в 1988 году. Она снималась в картинах «Уроки музыки», «Помнишь запах сирени...», «Нечаянная радость», «Дети Арбата» и «Моя прекрасная няня». Однако известность пришла к Орловой в 50-летнем возрасте после выхода сериала «Папины дочки», где она сыграла секретаршу Тамару. Затем актриса появилась в лентах «Воронины», «220 вольт любви», «Даешь молодежь!», «Дылды», «Грозный», «Елки», «Непослушник» и многих других.

Татьяна Орлова ни разу не была замужем и не имеет детей. Личную жизнь артистка не комментирует.

Как Татьяна Орлова реагировала на события на Украине

Татьяна Орлова неоднократно бывала на Украине по рабочим вопросам. В частности, актриса снималась для украинского сериала «Узнай меня, если сможешь». Актриса перестала ездить в Киев в 2014 году, завершив съемки над последним проектом незадолго до начала Майдана.

Орлова признавалась, что позднее ей продолжали поступать предложения от украинских режиссеров, однако она отказывалась от них.

«Это (съемки. — NEWS.ru) было в ноябре, до Майдана. Там не было так страшно, как сейчас. <...> Мне уже поступило подобное предложение. Но я поеду после президентских выборов. Думаю, тогда там будет поспокойнее», — говорила она в 2014 году.

Позднее артистка вновь приняла участие в съемках для украинского проекта, снявшись в 2017 году для фильма «Папа Дэн».

Чем сейчас занимается Татьяна Орлова

Татьяна Орлова в 68 лет продолжает выступать на сцене московских театров и гастролирует с постановками по российским городам. В 2024 году с актрисой на экраны вышли ленты «Папины дочки. Новые (2)», «Пока не родила», «Сидоровы». Также до конца года ожидаются премьеры сериалов «Старушки в бегах — 3» и «За слова отвечаю!», где артистка снимается в главных ролях.

Орлова признается, что ее не пугает возраст, а о своей молодости она чаще всего даже не вспоминает.

«Тридцать или даже сорок лет я жила без работы и денег. Не могла многое себе позволить: ни красивой одежды, ни путешествий, даже на еду не хватало. Поэтому я не могу сказать, что жалею о молодости. Сами цифры моего возраста меня не пугают», — сказала она WomanHit.

В октябре 2023 года Татьяна Орлова стала жертвой телефонных аферистов. Она лишилась всех сбережений на банковской карте, сообщив мошенникам CVV-код.

«Да, код, который нельзя говорить, я назвала. <...> Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, „на ваш номер сейчас придет СМС“. Как обычно», — рассказала артистка.

Актриса не стала обращаться в полицию из-за плотного графика выступлений и заявила, что деньги можно заработать, а те сбережения, вероятно, «должны были уйти».