Съемки фильмов порой сопряжены с реальной опасностью для актеров. Некоторые советские кинозвезды оказывались на волосок от гибели, выполняя свою работу.

Александр Михайлов, сыгравший Васю в легендарном фильме «Любовь и голуби», едва не погиб во время съемок подводной сцены. По сценарию его герой должен был нырнуть в воду в костюме и галстуке. Однако во время погружения галстук затянулся вокруг шеи актера, и он начал задыхаться. К счастью, члены съемочной группы вовремя заметили, что Михайлов находится в опасности, и успели его спасти.

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Другой известный случай произошел с Михаилом Кононовым на съемках фильма «Большая перемена». В одном из эпизодов его персонаж должен был тонуть. Проблема заключалась в том, что сам Кононов не умел плавать. Когда начались съемки сцены, актер действительно начал тонуть. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и только благодаря быстрой реакции коллег по съемочной площадке Михаила удалось спасти.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.