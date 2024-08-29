Мнение о войне, Мексика и Америка: куда пропала Наталья Андрейченко

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко прославилась благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания!» и «Военно-полевой роман». Более 10 лет назад она переехала в Майами. Чем сейчас занимается актриса, какие последние новости выходили о ней?

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Чем известна Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве, окончила ВГИК. В студенческие годы она дебютировала на экране в драме «От зари до зари». Первую известность ей принес фильм «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского.

Позднее Андрейченко снялась в лентах «Уходя, уходи», «Коней на переправе не меняют», «Инспектор Лосев». Широкую популярность артистка обрела, сыграв роли Мэри Поппинс в телевизионном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» и Любы Антиповой в мелодраме «Военно-полевой роман». Также она снималась в голливудских проектах «Свечи во тьме», «Маленькая Одесса», «Аврора: Операция „Перехват“», «Нежить».

Что известно о личной жизни Натальи Андрейченко

Первый раз Наталья Андрейченко вышла замуж за народного артиста РФ композитора Максима Дунаевского. В этом браке родился сын Дмитрий.

Во время съемок в Голливуде артистка начала отношения с австрийским кинорежиссером Максимилианом Шеллом. Андрейченко развелась с Дунаевским, отказалась от раздела имущества и вышла замуж за возлюбленного.

Режиссер усыновил наследника актрисы, дал ему свою фамилию и оплачивал обучение в финансовой школе в Швейцарии. В 1989 году у супругов родилась дочь Анастасия, а в 1991 году актриса окончательно переехала к мужу в США. Пара прожила вместе 21 год и рассталась из-за того, что у Шелла появилась другая женщина.

Где сейчас живет Андрейченко, что говорит о русских

Более 10 лет назад Наталья Андрейченко переехала жить в Мексику, где начала практиковать сыроедение и увлеклась духовными практиками. Она также является последовательницей буддизма.

Сейчас Андрейченко называет себя американской актрисой и готовится выпустить собственную книгу, для озвучивания которой намеренно прилетела в Москву в середине августа.

Наталья Андрейченко в феврале стала участницей розыгрыша пранкера Соряна, который, представившись польским журналистом, хотел обсудить с ней политическую ситуацию, заверив, что интервью будет издано для русскоговорящего населения страны. Однако артистка отказалась делать это за бесплатно. Запись их разговора была опубликована в шоу «СорянЭтоПранк».

«То есть мы делаем для русских, русскоязычных людей, живущих в Польше? Вы должны меня понять, зачем мне это за бесплатно? Для русскоязычных людей, на 10 000 зрителей? Я за бесплатно интервью не даю», — сказала актриса.

Андрейченко объяснила, что она живет за границей и не заинтересована в том, чтобы ее слова повлияли на выпуск ее книги в России.

«Я нахожусь в других странах, живу, поэтому я не знаю, что у них там, чупидроны какие происходят, но мне это не нужно сейчас. Я же не знаю политику, мне сейчас не нужны проблемы, я пишу книгу, очень серьезную книгу!» — отметила она.

В завершении разговора Наталья Андрейченко добавила, что если общественность хочет знать ее позицию, то она может ее озвучить на английском языке.