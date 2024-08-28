Российский продюсер вспомнил о разочаровании от встречи с Аленом Делоном

Российский медиаменеджер, продюсер и журналист Александр Митрошенков вспомнил о разочаровании от встречи с французским актером Аленом Делоном. Своими впечатлениями от общения с артистом он поделился с mk.ru.

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По словам Митрошенкова, в 1979 году он сопровождал в СССР французскую делегацию, снимавшую кино о грядущей Олимпиаде-80 в Москве. Узнав, в каком номере в гостинице остановился Ален Делон, журналист поспешил навестить его за эксклюзивным интервью.

«Открывается дверь, из которой выходит сам Ален Делон. А вслед за ним... Наташа, очаровательная переводчица, поправляющая на себе платье. И тут я понимаю: Ален Делон и правда главный секс-символ нашего времени, потому что по дороге из Шереметьево в гостиницу уже успел соблазнить свою переводчицу», — пишет Митрошенков.

Однако еще больше, по словам очевидца событий, Делон разочаровал московских киноманов, которых пригласил на премьеру французского фильма в «Доме кино» — картина была посвящена войне России и Франции, и в финале главная героиня не смогла спастись от русской бомбы.

«И вот финал картины: бесконечное поле белых ромашек, по нему, улыбаясь, бежит девушка (Мирей Дарк) навстречу своему возлюбленному. Вдруг мы видим, как рядом с ней начинает вращаться та самая бомба. Взрыв. Ромашки становятся красными. Зрители в шоке. Не понимают, аплодировать или нет...» — делится он.

Документальный фильм, над которым работали французы, не стали выпускать из-за бойкота Олимпиады-80 на фоне военного конфликта в Афганистане.

Алена Делона не стало 18 августа. Артисту было 88 лет. Ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

Ранее дети Алена Делона запретили его возлюбленной приходить на прощание с артистом.