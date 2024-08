Гвинет Пэлтроу сыграет с Тимоти Шаламе в байопике про звезду пинг-понга

Издание Variety сообщило, что Гвинет Пэлтроу, известная по роли Пеппер Поттс в фильмах Marvel Studios, сыграет в байопике о звезде пинг-понга Марти Рейсмене. Она присоединится к Тимоти Шаламе, который исполнит главную роль.

Кого сыграет сама Пэлтроу пока что не раскрывают. Интересно, что этот проект ознаменует первую роль Гвинет в кино после «Мстителей: Финал» 2019 года.

Сценарий байопике напишет Джош Сэфди в соавторстве с Рональдом Бронштейном. За основу возьмут автобиографию Рейсмена под названием The Money Player: The Confessions of Americaʼs Greatest Table Tennis Champion and Hustler.

Съёмочный процесс картины про звезду пинг-понга стартует в 2025 году. Дату выхода байопика пока что не называют.