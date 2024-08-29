Умер актер Алексей Шашин

На 53-м году жизни скончался актер Алексей Шашин. Артист ушел 26 августа, причина смерти не раскрывается. Информация о кончине Алексея Шашина появилась на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Информация подтверждена на сайте "Кино-Театр.Ру".

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За шесть дней до смерти он сам подтвердил смерть своего друга и коллеги Евгения Шишова, погибшего в боях в Курской области. Актер скончался от ранения, не пережив эвакуацию.

Алексей Шашин снимался в сериалах "Гранит", "Тайны следствия 21", "Великолепная пятерка 2", "Свои 2", "Морские дьяволы. Особое задание", "Условный мент-2", "Агентство "Справедливость"" "Шеф. Возвращение", "Шеф. Мужская работа", "Филин".