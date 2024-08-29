Тимоти Шаламе снимется в новом фильме студии А24

Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу сыграют в новом фильме «Marty Supreme» Джоша Сэфди («Хорошее время», «Неогранённые алмазы») и студии А24.

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Как сообщает Deadline, сценарий, написанный Сэфди и его постоянным соавтором Рональдом Бронштейном, вдохновлен известным игроком в настольный теннис Марти Рейсманом. В то же время источники, близкие к производству, подчеркивают, что это вымышленный, а не биографический фильм. Шаламе исполнит главную роль, а кого будет играть Пэлтроу, на данный момент не известно. Но для актрисы это будет первое появление на экране с 2019 года, когда вышел фильм «Мстители: Финал».