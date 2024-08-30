Актриса Мария Машкова не готова прощаться с русскими корнями

Уже на протяжении долгих лет российская актриса Мария Машкова живет в США. Раньше она прилетала на Родину, чтобы сниматься в кино. Однако в 2022 году Мария высказала свою политическую позицию и решила строить карьеру в Голливуде. Только стать мировой актрисой у нее пока не получается — достаются лишь небольшие роли. Впрочем, дочь Владимира Машкова не строит золотых замков. Мария признается, что на огромные успехи в американском кинематографе она не рассчитывает, так как понимает какие роли она самом деле может получить.

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«Я не американка, но могу быть классной иностранкой. В идеальном раскладе могу оторвать все роли у иностранок. Могу играть француженок, кого угодно. Вот это моя ниша», — говорит Машкова.

Несмотря на свою крепкую позицию, актриса не забывает свои корни и отказываться от них не собирается. «Становиться американкой я не собираюсь. Не хочу этого и не думаю, что в этом есть необходимость. Я Маша из Сибири и считаю, что это моя сила», — отметила Мария. В России звезде «Не родись красивой» пришлось отказаться от многих проектов, которые принесли бы неплохие гонорары.

«Безусловно, мне грустно, мне больно, я скучаю. Я очень любила свою работу в России», — признается она.

В США Мария Машкова не зарабатывает таких денег, как в России. Она берется за любые проекты, чтобы оплачивать необходимые расходы.

«Здесь карьера уже то, что ты начинаешь работать по профессии. Не кофе разливать, а делать дело, которое знаешь. Мы сейчас говорим не про «Оскар», не про какие-то высокие вещи. Просто работать, кормить детей, оплачивать счета, которые тут приходят без остановки», — рассказывает Маша.

Женщина категорически отказывается поддерживать Россию. Даже после уговоров отца она осталась непреклонной.