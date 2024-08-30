Скончался польский актер Ежи Фидлер из "Темной стороны Венеры"

На 83-м году жизни умер польский продюсер и актер Ежи Фидлер. Смерть подтверждает Ассоциация польских кинематографистов, причина не раскрывается.

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Ежи Фидлер, выпускник факультета права и управления Лодзинского университета, начал свою карьеру в кино в начале 1970-х годов.

Дебют в качестве продюсера состоялся в 1973 году в сериале "Чёрные облака". В 1977 году на кинофестивале "Проектор" в Белостоке он получил Гран-при за "лучший зарубежный фильм" за картину "История пророка Илии из Вершалина".

Он снимался также в "Тёмной стороне Венеры", "Отце королевы", "Колумбах", "Фараоне".