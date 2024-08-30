Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снялся в российском фильме

Звезда турецких мыльных опер Бурак Озчивит, известный российским зрителям по ролям в «Великолепном веке» и «Черной любви», снялся в новой части фильма «Елки». Кинопродюсер «Елок» и основатель кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская рассказала о работе с иностранным артистом и раскрыла интересные подробности.

Продюсер отметила высокий уровень профессионализма звездного турка. В разговоре с Life.ru Галина Стрижевская призналась, что работать с ним – одно удовольствие, ведь, даже не понимая языка, он быстро вжился в роль и схватывал все на лету. «Как настоящий артист, Бурак прекрасно чувствует и камеру, и свет, и кадр. Спокойно выслушивает все задачи режиссера и делает свою работу буквально с пары дублей, а то и c первого», – поделилась Галина.

По словам Стрижевской, сейчас российское кино выходит на мировой уровень, а потому важно развивать международное сотрудничество в киноиндустрии. По этой причине возникла идея привлечь к съемкам отечественного фильма звезду из «Великолепного века», пояснила она. Продюсер подчеркнула, что создатели российских фильмов не только привлекают зарубежных актеров, по которым так скучал зритель, но и демонстрируют высокий уровень отечественного кинопроизводства.

«Когда звезда мирового уровня видит изнутри съемочный процесс и восхищается профессионализмом команды, это очень важно для дальнейшего стратегического сотрудничества, ведь в России абсолютно точно умеют создавать кино высокого формата», – заключила Стрижевская.

Ранее член экспертного клуба «Дигория», ведущая Первого канала, председатель Федерального общества сетевой торговли Евгения Черницкая отмечала, что россияне устали от навязываемых им образов и ценностей и наконец-то снова находят востребованные смыслы в отечественных медиапродуктах.