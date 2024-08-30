Ричард Гир (Richard Gere) завоевал сердца поклонников благодаря ролям в фильмах "Красотка", "Хатико: самый верный друг", "Чикаго" и других картинах, прочно вошедших в массовую культуру. Вспоминаем биографию актера.

Ранние годы

Ричард Гир родился в 1949 году в Филадельфии. Его отец был страховым агентом, мать — домохозяйкой: помимо Ричарда, они воспитывали еще четверых детей. Семья жила скромно, ухаживала за фермой, но с ранних лет будущий актер увлекался искусством — играл на гитаре, фортепиано, контрабасе и трубе, выступал в драмкружке и занимался гимнастикой.

Окончив школу, Гир поступил в Массачусетский университет. Около двух лет он изучал философию и режиссуру, а затем бросил учебу, чтобы посвятить себя сцене. Он планировал стать трубачом, но вскоре увлекся актерским мастерством.

Путь в искусство

На протяжении нескольких лет Гир играл в театрах Сиэтла и Нью-Йорка. Также он участвовал в рок-опере "Скоро", трижды показанной на Бродвее, и в лондонской версии мюзикла "Бриолин". В 1975-м он сыграл в постановке "Голова убийцы" по пьесе Сэма Шепарда: эта серьезная драматическая работа привлекла внимание к актеру, и он решил попробовать свои силы в кино.

Сыграв в эпизодах нескольких незаметных проектов, Ричард Гир получил главную роль в мелодраме "Дни жатвы" (1978) Терренса Малика. Эта работа стала поворотной в его биографии: картина завоевала призы на "Оскаре" и в Канне, после чего актер вмиг стал востребованным.

Звезда родилась

С конца 1970-х главные роли буквально сыпались на Ричарда Гира. После выхода триллера "Американский жиголо" (1980) актер приобрел миллионы поклонниц и статус секс-символа. Утвердил романтическое амплуа Гира и следующий фильм с его участием — "Офицер и джентльмен" (1980). За роль влюбленного курсанта артист номинировался на "Золотой глобус".

На волне успеха в 1980-х Гир продолжал сниматься в мелодрамах, но примерял и другие образы — царя Давида в одноименном фильме Брюса Бересфорда, коррумпированного газетного магната в фильме "Власть" Сидни Люмета.

Вернуться к игре на трубе Ричарду Гиру удалось на съемках криминальной драмы "Клуб "Коттон" (1984). Картина Фрэнсиса Форда Копполы о музыканте, который связался с гангстерами, провалилась в прокате, но принесла команде несколько номинаций на "Оскар".

Перезагрузка карьеры

К концу 1980-х фильмография Ричарда Гира потускнела — ленты с его участием не окупались, актера номинировали на антипремию "Золотая малина". Находясь на мели, Гир прочитал сценарий "Красотки" (1990). Роль бизнесмена показалась ему поверхностной, сюжет — плоским, но из-за денег и Джулии Робертс, которая покорила его харизмой, он принял предложение.

Фильм Гэрри Маршалла стал хитом: при бюджете $14 млн собрал в прокате $463,4 млн. Гир воспрял и в 1990-х снялся еще в нескольких успешных проектах, среди них — "Соммерсби" (1993) и "Первобытный страх" (1996).

Персона нон грата премии "Оскар"

Ричард Гир неоднократно номинировался на "Золотой глобус" и, наконец, смог получить приз в 2003-м — за роль адвоката в мюзикле "Чикаго" (Роб Маршалл). А вот на премию "Оскар" актер никогда не претендовал. Более того, в 1993-м Американская киноакадемия внесла Гира в черный список после того, как во время церемонии он раскритиковал китайское правительство.

Актер — убежденный буддист, долгие годы он поддерживал борьбу за независимость Тибета и осуждал политику Китая. После инцидента Ричард Гир не появлялся на "Оскаре" 20 лет.

Десятилетиями Гир активно ведет общественную деятельность. Его фонд The Gere Foundation занимается вопросами прав человека и экологии, защищает коренные народы разных стран, участвует в борьбе со СПИДом. В свободное время актер увлекается фотографией, причем в 2004-м он открыл персональную, посвященную Тибету выставку в Москве.

Проекты для души

Когда в 2000-м актеру исполнилось 50 лет, у него и модели Кэри Лоуэлл родился первенец. С тех пор Гир старался посвящать больше времени сыну, чем кино. В тот период наиболее яркими проектами с его участием стали драмы "Осень в Нью-Йорке" (2000) и "Хатико: самый верный друг" (2008).

В 2010-е Ричард Гир постепенно отошел от амплуа плейбоя и стал сниматься скорее для души. Он работал с неизвестными и независимыми режиссерами, сыграл бездомного в драме "Перерыв на бездумье" (2014), филантропа в "Благодетеле" (2015). Сейчас Ричард Гир продолжает сниматься, но громких проектов с его участием давно не выходило.