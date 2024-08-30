Скончалась звезда серила «Беверли-Хиллз, 90210» Бетти Бриджес

На 84-м году жизни скончалась американская актриса кино, сериалов и мыльных опер Бетти Бриджес, пишет издание Deadline. Наибольшую славу ей принесли такие картины, как «Беверли-Хиллз, 90210», «Скорая помощь», «Даллас», «Дни нашей жизни». Причина смерти артистки не сообщается, однако известно, что она находилась в хосписе.

Также Бриджес появилась на большом экране в фильмах «Ночь в Роксбери», «Петух», «Каменные джунгли». Она пошла дальше камер, став видным голливудским менеджером и тренером по актерскому мастерству.

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