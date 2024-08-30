Умер Жан-Шарль Таккелла, режиссер фильмов с Брижит Бардо

Менее чем за месяц до своего 99-летия скончался Жан-Шарль Таккелла, французский режиссер, сценарист и оператор, номинант премии "Оскар" - за комедию 1975 года "Кузен, кузина" (18+).

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Таккелла скончался 29 августа в Версале. Об этом передают СМИ страны.

Жан-Шарль Таккелла родился в 1925 году. Учился в Марселе. Вскоре перебрался в Париж - с намерением стать режиссером. Карьеру начал в 1955-м.

В фильмографии - "Завтра будем слишком поздно" с Витторио де Сикой (они были большими друзьями), "Прожигая жизнь", "Герои устали" с Ивом Монтаном (победа на Венецианском МКФ), "Тайфун над Нагасаки" с Жаном Маре, "Закон есть закон" с Тото и Фернанделем, "Танцуй со мной" с Брижит Бардо, "Вор из Тибидабо" с Анной Кариной, "Галантные дамы" с Изабеллой Росселлини, другие.