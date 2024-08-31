Андрей Мерзликин рассказал о съемках в «Беляковы в отпуске» и работе актера

В сентябре на российские экраны выйдет полнометражный фильм «Беляковы в отпуске». В основе сюжета ленты, снятой студией SVERDЛOVSK и телеканалом ТНТ, — курьёзные приключения комедийного персонажа скетч-шоу «Наша Russia» Сергея Юрьевича Белякова и его семьи на турецком курорте. Одну из главных ролей в картине сыграл Андрей Мерзликин. В интервью RT он рассказал, почему решил присоединиться к комедийному проекту, какая атмосфера царила на съёмочной площадке, а также раскрыл немного деталей о своём персонаже. Кроме того, он поделился мнением о работе актёра в различных жанрах кино — от комедии до мелодрамы — и рассказал, почему фильм «Бумер» занимает особое место в российском кинематографе.

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26 сентября на большие экраны выйдет кинокомедия Сергея Светлакова «Беляковы в отпуске» о злоключениях в Турции семьи известного по скетч-шоу «Наша Russia» персонажа Сергея Юрьевича Белякова. В этом фильме вы исполняете роль богача Дубравина. Насколько просто вам было переключиться на комедийный жанр?

— Я бы не сказал, что мой персонаж — богач, скорее он просто относится к совсем другой социальной прослойке, чем Беляков. Они ровесники, учились вместе, но потом их пути разошлись, между ними пролегла пропасть. Они олицетворяют собой два распространённых типажа — все мы знаем подобных людей. Дубровин — успешный человек, который поднялся высоко по социальной лестнице. Этакий человек-функция, собирательный персонаж. Он полностью погружён в мысли о работе, об обязанностях, поэтому у него практически нет свободного времени и личного пространства. Всё подчинено только работе, зарабатыванию денег.

Беляков же олицетворяет противоположность: он нарочито простой, не особенно успешный.

«Этот контраст лежит в основе комедии положений, где герои попадают в неожиданные и курьёзные ситуации. Мы сталкиваем гротескных персонажей на нейтральной территории, на отдыхе. Только одно это уже создаёт определённый комедийный настрой».

Сыграть Дубровина мне предложил Сергей Светлаков — и сделал это очень убедительно. Позвонил, рассказал о проекте, что это может быть интересно и для меня, драматического актёра. Это интересный опыт для меня после того, как я долго играл в фильмах и спектаклях драматических персонажей, с уходом в более глубокую драматургию, даже трагедию. Как актёру мне любопытно попробовать себя в новом амплуа. Такие мини-эксперименты позволяют не засиживаться на месте, не стагнировать. Для меня это в своём роде актёрское хулиганство.

Какие у вас впечатления от съёмок? Задаёт ли сценарий общее настроение команде? Были ли спонтанные шутки, повороты сюжета?

— Нет, производство всех фильмов происходит примерно одинаково, на этот процесс жанр никак не влияет. Это обыденный труд. Мы шли чётко по сценарию — он был очень хорошо и понятно написан. Мы понимали, что должны рассказать доступную, лёгкую историю.

Да, когда в этой работе участвуют люди с лёгким, весёлым характером, то они вдохновляют окружающих, тогда работа идёт с улыбкой. Например, Сергей Светлаков — он и в жизни, и на работе отличается тем узнаваемым чувством юмора, которое всем нам известно по его сценическим работам. Конечно, это создаёт хорошую атмосферу на съёмках.

И режиссёр картины, Александр Назаров, и продюсер, исполнитель главной роли Сергей Светлаков, понимали, что для меня комедия положений — новый жанр. Они помогали, подсказывали мне в каких-то моментах, если замечали, что я, например, не чувствую юмор или силу реплик.

И я получил колоссальное удовольствие от работы с Машей Горбань, которая играла супругу моего героя. Она стала для меня настоящим открытием — очень яркая девчонка и настоящий друг. Не просто коллега — мы с ней очень подружились. Маша мне во многом помогала, у неё очень комплиментарный склад характера. Она любит коллег и располагает окружающих к себе. Так что коллектив у нас был прекрасный.

В каких ещё жанрах вы бы хотели поработать в будущем?

— Попробовать интересно всё. Комедия — сложный жанр, но ещё сложнее трагикомедия. В этом случае приходится применять, наверное, не только мастерство, но и свой внутренний ресурс, обращаться к личному жизненному опыту. На самом деле, такие сложные роли, такой вызов — это всегда большая актёрская радость. Когда я открыл для себя трагикомедию, я понял, что она самая интересная с точки зрения самореализации.

Но вообще я очень хочу попробовать себя в какой-то эпической трагедии. Уровня античных трагедий или Шекспира. Наверное, с возрастом любой актёр обращает взор к Шекспиру.

«Это очень интересно — попробовать проиграть, почувствовать такой масштаб эмоций и переживаний, когда на тебя обрушивается рок. Когда ничего уже не исправить, нет обратной дороги, когда человек сталкивается с безысходностью. Исследовать такие состояния человеческой натуры крайне занимательно, хотя никому не пожелаешь испытать такое в реальной жизни. Трагедии такого уровня сейчас непопулярны у режиссёров и публики».

Почему?

— Думаю, потому что культура сейчас переживает, если так можно сказать, период отдыха. Это нормально, после любой напряжённости должно наступать расслабление. Определённое время человечество очень активно двигалось вперёд в поисках смыслов, формулировании нравственных законов. Сейчас мы уже осознаём собственные нравственные рамки — по крайней мере, я в это верю. Но сейчас культура нуждается в периоде покоя. Это время, когда можно спокойно посмеяться над собой, улыбнуться, — это вовсе не означает, что мы обесцениваем прошлые достижения. В определённый момент человечество снова ступит на тропу активных моральных поисков: культура очень циклична по своей природе.

А есть жанры, к которым вы относитесь скептически? Может, к мелодраме?

— Обожаю мелодраму. Это, конечно, очень комфортный жанр, потому что люди по своей натуре склонны к мелодраме, не говоря уже об актёрах. Нас хлебом не корми, дай мелодраму. На самом деле, мы все с детства растём каждый в своей мелодраме, которую мы сами же и придумываем.

А вот что я не люблю, это экспериментальное кино с элементами чернухи. Когда автор собирает только всё плохое, желая показать жизнь в России каким-то адом на земле. Я не люблю, когда по крупицам выискивают всё самое негативное, что есть в людях, формируя потом этакий «комок негатива». И вроде бы и правду сказали, но при этом абсолютную ложь. Я такое не приемлю — ни по-человечески, ни с творческой точки зрения. Надо по крупицам собирать не плохое, а хорошее, на мой взгляд.

Это, наверное, сложнее делать…

— Да нет, хорошего вокруг нас много. К счастью, сейчас в киноиндустрию пришло много молодых незанудных ребят, которые не настроены на постоянный плач. Таких много и среди режиссёров, и среди сценаристов, и с ними сплошное удовольствие работать.

Вашим громким дебютом была роль Димона Ошпаренного в криминальной драме Петра Буслова «Бумер» 2003 года. Это тоже совсем не радостная картина, даже мрачная, при этом она по праву считается выдающейся...

— Она выдающаяся, потому что в ней нет морализаторства.

А в начале съёмок вы догадывались, что фильм будет столь успешен?

— «Бумер» не снимался в расчёте угодить широкой аудитории. Вообще, хорошие фильмы получаются, когда автор рассказывает что-то личное. Эта глубина искренности всегда чувствуется, правда отзывается в зрителях. «Бумер» — именно такой фильм, правдивый в шукшинском смысле этого слова, без каких-то намёков и двусмысленностей.

В юношестве вы поступили в техникум космического машиностроения и стали радиотехником. Потом обучались в экономическом вузе. Что же побудило вас заняться творчеством?

— Сначала актёрство было для меня экспериментом, потом увлечением, а потом работой. Ну а затем уже призванием. Я с глубоким уважением отношусь к ремеслу, к делу, которым занимаюсь. Есть в нём и рутинная работа, но есть и такие проекты, фильмы, которые близки моему мировоззрению, которые делают мою жизнь более значимой. В такой работе моё человеческое «я» преумножается в моих собственных глазах, это уже не просто ремесло, а служение.

В одном из интервью вы упоминали, что ваши любимые роли — это те, которые как-то вас меняют и воспитывают новые качества. О каких героях и чертах характера речь?

— Таких ролей было много. Могу привести в качестве примера работу над картиной «Облепиховое лето», где я играл драматурга Александра Вампилова. В процессе мне приходилось преодолевать качества собственной личности, чтобы рассказать о герое через его сдержанность. И я очень много понял тогда для себя, насколько важна не столько сила слов, а сила молчания, тишины. Вообще, каждая роль что-то в тебя вносит, а что-то уже вносишь ты — это очень любопытный взаимосвязанный процесс.