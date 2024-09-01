Звезда «Табор уходит в небо» Светлана Тома — о режиссере фильма

Звезда фильма «Табор уходит в небо», заслуженная артистка России Светлана Тома рассказала о романе с режиссером Эмилем Лотяну. Ее цитирует aif.ru.

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После расставания Тома сохранила дружбу со снявшим прославившую ее картину Лотяну. Она намекнула, что прощала ему измены, необходимые для вдохновения.

«Эмиль был человеком увлекающимся, черпал энергию в женщинах. И надо было его хорошо знать, чтобы принимать это увлечение», — говорит она.

По словам Светланы Тома, она понимала, что нужно режиссеру.

«Любые ограничения, рамки подрезали ему крылья. Он был не для женщин, которые ревнуют», — делится 77-летняя актриса.

При этом, подчеркнула Тома, режиссер был не развратным, а свободным, о чем и снимал свои картины.

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