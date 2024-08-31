Умер актер из «‎Мухтара» и «‎Чернобыля» Георгий Малявский

31 августа ушел из жизни Георгий Малявский, советский и белорусский актер кино, театра и сериалов, снимавшийся и в российских проектах. Информация появилась на сайте "Кино-Театр.Ру".

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Малявский родился в 1946 году в Минске. В 1970-м окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. Работал в Могилевском областном драматическом театре в Бобруйске, с 1971 года - актер Белорусского театра имени Янки Купалы.

Снимался с 1970-х, на счету - порядка трех десятков кинокартин и сериалов: "Скрытая работа", "Семейный детектив", "Государственная граница", "Мухтар. Новый след", "Дела житейские", "Чернобыль" 2022-го с Петренко, "Пойти и не вернуться".

Заслуженный артист Белорусской ССР - с 1990 года.

Причина и обстоятельства смерти актера пока неизвестны.