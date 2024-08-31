Том Хэнкс пожаловался на дипфейки

Легендарный актёр Том Хэнкс пожаловался в одной из своих соцсетей, что мошенники начали делать с ним дипфейки. Злоумышленники используют образ звезды для рекламы и продажи различных «чудодейственных препаратов».

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Хэнкс призвал своих поклонников не верить подобной рекламе, поскольку он не имеет никакого отношения к данным продуктам.

В Интернете есть много объявлений, в которых ложно используется моё имя, образ и голос для рекламы чудодейственных препаратов. Эта реклама была создана без моего согласия, мошенническим путём и с помощью искусственного интеллекта.

Следующим крупным проектом с участием Тома Хэнкса станет фильм «Здесь» Роберта Земекиса, поставивший картины «Форрест Гамп» и «Назад в будущее».