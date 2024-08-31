Эмма Робертс заявила, что хотела бы сыграть Бритни Спирс в фильме

Эмма Робертс призналась, что мечтает сыграть Бритни Спирс в байопике.

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Голливудская актриса вспомнила, что когда-то в детстве всегда представляла себя мировой звездой и исполняла все самые главные хиты данной певицы. Кроме того, Эмма всегда запиралась у себя в комнате и не выходила оттуда до тех пор, пока полностью не исполнит песню Бритни «In the Zone» и не станцует под нее. Теперь она мечтает сыграть Спирс в биографическом ее фильме.

«Сыграть Бритни Спирс — моя настоящая мечта. Это слухи, но я надеюсь, что они могут сбыться», — сообщила Эмма в беседе с изданием Cosmopolitan.

Кроме того, сама Бритни заявила о своем желании видеть Эмму в своем фильме, так как именно племянница Джулии Робертс способна идеально исполнить роль певицы.

Напомним, что в начале августа в СМИ появилась информация о том, что по мемуарам Спирс «Женщина во мне» снимут фильм. Однако актрису на главную роль все еще не утвердили.

Ранее мы писали о том, что Эмма Робертс выходит замуж с кольцом за 100 тысяч долларов.