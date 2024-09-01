Глен Пауэлл благодарен Дэнзелу Вашингтону за свою карьеру в Голливуде

Американский актёр Глен Пауэлл дал большое интервью Sharp Magazine, в котором он рассказал о своей карьере в кино. Сейчас 36-летний артист пользуется гигантской популярностью в Голливуде, успев сняться в «Топ Гане: Мэверике», «Я не киллер» и ремейке «Смерча», однако ещё несколько лет назад он был лишь подающим надежды исполнителем.

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Одной из главных тем интервью стали первые шаги Пауэлла, за которые он благодарит Дэнзела Вашингтона. Как оказалось, именно звезда «Гнева» в 2007 году познакомил актёра со знаменитым агентом Эдом Лимато, после чего убедил его переехать в Лос-Анджелес, чтобы стать более востребованным в своём ремесле.

Каждый раз, когда ты можешь оплатить счета и прожить ещё немного на деньги с актёрского ремесла, это чудо. Я прекрасно это осознаю. Вы никогда не забываете, как к вам относились люди. Вот почему я сейчас испытываю безумное чувство благодарности [к Дэнзелу Вашингтону]. Я не принимаю его помощь как должное.

Ближайшей картиной с Гленом Пауэллом будет «Бегущий человек» по роману Стивена Кинга. Съёмки картины стартуют осенью, а режиссёром выступит Эдгар Райт («Типа крутые легавые»).