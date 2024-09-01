Максим Стоянов — о своих проектах

День российского кино - профессиональная дата, которую 27 августа отметили все причастные к его созданию люди. Казалось бы, у них с правоохранителями мало общего, но это только на первый взгляд. Ведь волшебный мир кинематографа даёт возможность попробовать себя в любом образе. Наш новый гость недавно убедительно сыграл харизматичного оперативника, вполне прочувствовав, что такое полицейские будни. Какие роли ещё впереди, актёр Максим Стоянов рассказал корреспонденту «Щита и меча».

© кадр из фильма

- Вы родились в семье машиниста локомотивного депо. Наверное, ничего не предвещало, что станете актёром?

- Я родился в Молдавской ССР в 87-м году, то есть на закате Советского Союза. Папа действительно работал машинистом, я поначалу серьёзно занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта. В составе приднестровской юношеской сборной много ездил на соревнования. Потом получил травму, спортивную карьеру пришлось завершить.

После школы окончил Бендерский политехнический техникум. По первому образованию я техник-строитель. В 20 лет сел на поезд и приехал в Москву работать на стройке, и в какой-то момент возникла, казалось бы, безумная идея стать актёром. Сначала даже боялся кому-то признаться и вынашивал эту мысль втихаря. Попытался поделиться, но меня высмеяли, и я решил, что разговоры об этом - бессмысленная трата энергии. Нужно просто действовать.

- Что же вы предприняли?

- Для человека из маленького города есть простая и понятная модель жизненного пути: родился в роддоме, учился в училище, работал на работе. Но если начинаешь фантазировать на тему, кем действительно хочешь стать, то надо вникать более подробно. Я всегда смотрел много фильмов и, когда понял, что хочу быть артистом, начал думать: «А как ими становятся? » Это же не инопланетяне какие-то, а живые люди, у каждого своего пути.

Начал изучать биографии любимых актёров и нашёл один общий знаменатель - они все учились в театральном. Поэтому я стал пробовать силы во всех театральных вузах Москвы и, к своему великому счастью, поступил в школу-студию МХАТ. На тот момент мне исполнилось 22 года.

- Вот так просто поступили с первого раза?

- На самом деле я подошёл к делу очень ответственно, по-спортивному. Взял отпуск, много над собой работал, готовился. И всё равно у Райкина возникли большие сомнения, брать меня или нет. Ведь я был довольно-таки взрослым для студента, а он принимал ребят моложе - после школы. Плюс я мало книжек прочитал - как-то не довелось. Поэтому он раздумывал, но всё же взял меня. В общем, рискнул, за что я безмерно благодарен.

- Зато потом, в частности, после съёмок в фильме «Гив ми Либерти», о вас очень хорошо отзывались как в отечественной, так и зарубежной прессе. Правда ли, что ради роли в этой картине вы сказали, что владеете английским, хотя это не так?

- Это было в 2017 году. Я находился в сложной ситуации как в бытовом, так и в финансовом плане. В то время обострилась болезнь у отца, у нас с женой на руках маленький ребёнок. Мы жили в крошечной однушке в Ватутинках, перебиваясь случайными заработками.

И тут появляется работа, но надо знать английский. Говорю: «Я знаю, почему бы и нет». Начал зазубривать какие-то фразы, кое-как прошёл пробы и поехал в Америку. Самому трудно было в это поверить, учитывая сложные взаимоотношения между странами. Но в итоге этот проект оказался одним из лучших в моей жизни. Я получил мощный творческий и жизненный опыт.

Конечно, в первый же день стало понятно, что совсем не знаю язык. Режиссёр мне: «Что ты как глухой сидишь? » Пришлось как-то обыгрывать на лету, будто персонаж только приехал.

- Вышел новый сериал «Чёрное солнце», где вы сыграли оперуполномоченного. Как вам такой опыт?

- Хотя я небольшой поклонник детективов и триллеров, но очень рекомендую посмотреть. Когда пришла такая роль, я понял, что единственный способ сделать её интересной - углубить персонаж. Постарался сделать его максимально правдоподобным и притащить множество аутентичных вещей. У меня есть друзья, которые работают в правоохранительных органах, я с ними пообщался, чтобы взять какие-то фразы из настоящей оперской жизни.

- В Советском Союзе у экранного советского милиционера в основном был положительный образ, а сейчас - по-разному. Как думаете, стоит ли в кино показывать негативные моменты в работе правоохранителей?

- Ну, давайте гениальный фильм Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром! » покажем без того, как они выпивали в бане, потому что некоторые считают это пропагандой пьянства. Но ведь в стране пили не потому, что Рязанов этот фильм снял, а Рязанов снял эту сцену, потому что подсмотрел её в жизни.

И потом сейчас время иное. Кино уже не оказывает такого огромного влияния, как в Советском Союзе. Появилось много других источников медиаряда. У всех есть телефоны, ноутбуки. Лучше всего показывать сотрудников, какие они есть в жизни, с какими, возможно, мы сами пересекались.

Бывает, конечно, что паразитируют на этой теме, лишь бы представить всё в чёрном свете. Такой продукт не имеет художественной ценности. К тому же в искусстве должна быть высокая кульминация, где «мораль сей басни такова». То есть можно, к примеру, показать плохого полицейского, но, пройдя через какие-то мытарства, он становится хорошим, или наоборот. Вот это интересно.

- Наверное, у вас все герои положительные?

- Нет. Есть такой фильм - «Сказки Гофмана». Там отрицательный персонаж. Но я искал возможность понять, почему он стал таким.

Взять хотя бы Отелло - прекрасная роль мирового репертуара. Многие мечтают воплотить её в кино или на сцене. И хотя я ни в коем случае не собираюсь душить никаких Дездемон, но если доведётся сыграть этого героя, то попытаюсь осмыслить причины его поступка. В драматургии нет хороших или плохих, там все сложные, как и в жизни.

- О каких ролях в кино мечтаете?

- В первую очередь хочу воплотить образ человека со сложной судьбой, страстями и слабостями, который борется с собой. И зритель подключается к его переживаниям, потому что видит в нём себя. Важно, чтобы герой, преодолев испытания, в конце концов пришёл к свету.

Ведь все мы неидеальные. А для чего нужны кино, театр и вообще искусство? Для того чтобы помочь нам собраться с духом и сделать себя лучше. Вот, например, недавно прочитал роман Михаила Елизарова «Земля». И там есть некто Никита. Это очень интересный и самобытный персонаж - продукт определённого времени. С удовольствием взял бы такую роль. Ещё всего Достоевского хотелось бы сыграть, по крайней мере многих его героев. Князь Мышкин, конечно, мне бы не подошёл, а вот Рогожин - вполне.

- Каких фильмов с вашим участием нам ждать в ближайшем будущем?

- На фестивале кино «Окно в Европу» в Выборге 14 августа была представлена картина «Филателия» режиссёра Натальи Назаровой. Я рекомендую посмотреть. Очень интересная и трогательная история. Я играю спивающегося моряка, но при этом с каким-то светом и невероятным гуманизмом внутри. Мой герой встречает девочку с ДЦП, а его погибшая дочка была с таким же диагнозом. И он совершенно меняет свою жизнь, пытаясь помочь ей и себе. Изначально картина называлась по-другому - «Светлячок», а в итоге стала «Филателией», так как героиня увлекается коллекционированием марок. Интересно, что перед съёмками я совершенно случайно повредил ногу, находясь на Байкале на другом проекте. Поначалу не знали, что делать, затем решили - персонаж будет хромой. И это добавило особенный колорит моему образу.

А ещё в следующем году выйдет фильм Александра Ханта, снятый по роману Кирилла Рябова «777». Там у меня тоже главная роль.

- Как думаете, чего не хватает современному отечественному кино?

- Оно стало коммерческим, его быстро штампуют. Конечно, экономика - важная составляющая жизни, но, мне кажется, используя те же ресурсы, можно сделать качественнее. Почему, например, советские картины смотришь и поражаешься их глубине и человечности? Не потому что там кто-то был талантливее нынешних актёров, а потому что больше тратили времени, много разучивали, искали смыслы за словами. А сейчас часто бывает такое: просто берут тексты - и погнали, некогда ждать. А ведь ключевые вещи надо сразу прорабатывать. Собираться режиссёру с артистами где-нибудь дома, в кабинете, где угодно, хоть на природе, и репетировать. И потом уже на съёмочной площадке эта сцена заиграет новыми красками.

- А как вы готовитесь к своим ролям?

- В основном дома и в одиночестве. Ведь это довольно интимный процесс. Почему хорошие театральные режиссёры запрещают, чтобы на репетициях были посторонние люди? Потому что создатели спектакля, по сути, занимаются колдовством, понимаете? Если это увидеть, то определённая магия исчезнет. Профессионалы не могут такого позволить. Показывать зрителю можно только готовый продукт.