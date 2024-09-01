Любовь Аксенова рассказала, как попала в киноиндустрию

Любовь Аксенова рассказала, что перед тем, как попасть в кино, ей пришлось поработать на съемочных площадках.

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На пятом фестивале гик-культуры «ГикКон» артистка стала главным хедлайнером. Зрители задали много вопросов, связанных не только с фильмом «Майор Гром», но и с творческой карьерой Аксеновой.

Любовь поделилась, что ей пришлось пройти долгий путь ради исполнения мечты. По словам Аксеновой, она уже в детском возрасте понимала, что карьера будет связанна непосредственно со сценой. Однако артистка всегда хотела быть певицей, а про актерскую деятельность тогда не задумывалась.

В итоге Любовь поступила в театральный институт в 16 лет, не задумываясь о том, правильное ли это решение. Но после выпускного экзамена артистка она подумала заново подать документы в высшее учебное заведение, так как казалось, что знаний было получено недостаточно во время учебы. Подробности приводит Kp.ru.

«Когда я уже готовила выпускной экзамен, подумала, что мне нужно поступать заново... Дальше я добирала собственным опытом, читала книги. Мораль такая: учитесь, пожалуйста, сразу. Сначала на площадках я подавала чай, делала бутерброды, а на других могла работать "хлопушкой"», — публично рассказала Любовь.

Кроме того, Аксенова добавила, что вдохновлялась работой Олега Янковского в творческом плане, а теперь его сын Иван стал практически постоянным коллегой по съемочной площадке.

Ранее мы писали о том, что Иван Янковский рассказал, чем вдохновлялся для съемок в «Преступлении и наказании».