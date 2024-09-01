Умер актер из "Тайн рая" и "Разведчицы Нелли" Данис Катранидис

1 сентября, менее чем через месяц после юбилея - 75-летия, в Афинах скончался Данис Катранидис, греческий актер театра, кино и сериалов.

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Об этом сообщили в соцсети его коллеги. Отмечено, что несколько лет назад артист был вынужден оставить экран из-за обострения хронических болезней. Похороны пройдут на одном из столичных кладбищ 5 сентября.

Данис Катранидис родился в 1949 году. В 1971-м окончил Афинскую школу драмы. В том же году вышел на сцену Национального театра.

Снимался с 1973-го, в фильмографии - более полусотни проектов: "Комедианты" (фильм - победитель МКФ в Каннах), национальная версия мюзикла "Кабаре", "Разведчица Нелли", "Мисс Peрsi", "мыльная опера" "Тайны рая".

В 1971-м актер женился на сокурснице - Мирке Папаконстантину, в 1977-м они развелись.