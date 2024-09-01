На 52-м году жизни умер актер из «Стартрека» Оби Ндифо

В 51 год скончался Оби Ндифо, американский актер кино и сериалов, режиссер и сценарист. Об этом в субботу в соцсети сообщила сестра артиста. Причину смерти брата она не раскрыла.

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Ндифо изучал драму в Йельском университете. На экране дебютировал в середине 1990-х - во франшизе "Стартрек".

В фильмографии - "Коломбо", "Полиция Нью-Йорка", "Третья планета от Солнца", "Ангел", "Западное крыло", "Восточный парк", "Морская полиция: Лос-Анджелес", другие. Самая известная роль актера - повар Боди из сериала "Бухта Доусона", в котором Ндифо снимался в 1998-2002 годах.

Четыре года назад артист лишился обеих ног - в него врезался внедорожник около супермаркета в Лос-Анджелесе. Страшный удар буквально оторвал Оби правую ногу, левую спасти также не удалось. То, что Ндифо тогда выжил, его врач назвал чудом.