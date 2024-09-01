Отъезд в США, голливудские актеры, сравнение кино: где сейчас Михаил Горевой

Михаил Горевой — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Что известно о карьере и личной жизни Горевого

Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ.

Артист снимался в картинах «Молодой человек из хорошей семьи», «Уроки музыки», «Убойная сила», «Цирк», «Умри, но не сейчас», «Холостяки», «Точка», «Ярик», «Дом солнца», «На игре», «Дочки-матери», «Анжелика», «Клуши», «Екатерина», «Шпионский мост», «Клетка», «Забытое», «Гений», «Настоящий сценарий», «Пуля», «Горе от ума», «Красный призрак», «Выйти из группы», «На страже пляжа», «Пазл», «Уровень угрозы» и других. Всего в его фильмографии более 190 работ.

Первой женой Горевого была актриса Анна Марголис. В браке родились дочь Дарья и сын Дмитрий.

После развода Горевой встречался с выпускницей Американской академии драматического искусства Марией Саффо. Однако женщина ушла к его близкому другу — актеру Павлу Майкову.

«Мы дружили семьями, Маша была крестной моего сына. Все это меня, конечно, сдерживало. Целых полтора года я молчал о своих чувствах. Это, конечно, было веселое время», — вспоминал Майков.

Сейчас Горевой состоит в отношениях с художником-оформителем Олесей Маркеловой. В 2012 году у пары родилась дочь Софья.

Что известно об отъезде Горевого в США

В начале 1990-х Михаил Горевой вместе с семьей уехал в США.

«Мне захотелось понюхать: а как там? Я и поехал. Чтобы побыстрее выучить язык, работал официантом, таксистом, изготовителем пиццы, но и профессию не забывал — в Школе Станиславского в Бостоне под руководством Олега Павловича Табакова был ассистентом-переводчиком у Авангарда Леонтьева», — рассказывал актер.

В 1996 году он вернулся в Россию. В Голливуде он успел сняться в картинах «Умри, но не сейчас», «Шпионский мост» и других.

По мнению Горевого, российским кинематографистам нужно поучиться у западных отношению к работе.

«На Западе это именно индустрия, настоящий завод. Во главе угла стоит коммерция, и это правильно, потому что люди работают и зарабатывают. А для этого нужно быть компетентным. Что раздражает, так это дилетантизм. Надо учиться у них отношению к работе. Я ведь бывал на таких площадках и знаю, о чем говорю. Там есть чему поучиться. Например, хвалить друг друга. Готовиться. У них подготовительный период очень долгий и скрупулезный, зато потом на площадке все работает четко. А у нас часто все работает на скотче и проволоках», — объяснял он «Газете.Ru».

При этом Горевой считает, что в России очень хорошо снимали военные фильмы.

«При этом важно бережно относиться к самим себе и своему наследию. Ведь какое у нас было кино! Никто не мог снимать, например, военное кино так, как это делали мы. Вот Спилберг, мой дорогой коллега и товарищ, классное кино снял — "Спасти рядового Райана". Но если сравнивать с "А зори здесь тихие", "Они сражались за Родину" и другими великими картинами — это просто разные этажи. А мы в девяностых и нулевых как-то небрежно отказались от своего — вот это неправильно. С моей точки зрения, терять свою самобытность — это ошибка. Свой язык, свою вибрацию надо ценить и выделять, тем более в нынешней ситуации», — комментировал артист.

Что Горевой говорил о российском театре

Михаил Горевой заявлял, что российский театр «находится в катастрофическом состоянии».

«На мой взгляд, наш театр находится в катастрофическом состоянии. Не о таком театре мы мечтали. Во времена серебряного века русской поэзии был золотой век русского театра. К нам пришло сакральное знание в виде той самой системы, которой все завидуют. Я встречался с очень большими артистами: Томом Хэнксом, Джеки Чаном, Гари Олдманом. И когда они узнавали, что я заканчивал МХАТ, все время расспрашивали, как там и что. Это некое живое знание, наша самобытность, которая сейчас разрушается на глазах. Скажу за себя: на мой взгляд, сейчас самое время заниматься со студентами. Если у меня получится, если кто-то зацепит вот эти мои знания, которые и не знания вовсе, а скорее вибрации, то будет здорово. Это не знания из книжки, это не учебник, это состояние. Как Ольга Бузова могут все. Для этого не надо учиться, не надо приходить и тратить мое время. Я о другом», — комментировал артист.

Чем сейчас занимается Горевой

Михаил Горевой продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита» и «Один на один».

В 2023 году актер снялся в картинах «Трейдер», «За Палыча!», «У людей так бывает», «Тренер», «Операция „Престол“», «Екатерина. Фавориты», «Макс и Гусь», «Отряд Светлячков», «Возмездие» и «Возвращение Робинзона».

В 2024 году вышли ленты «Золото Умальты», «Загляни ему в голову», «Ректор», «Мосзаг. Дело № 10. Метроном», «Полупановы» и «Схватка» с его участием.

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Любовь Советского Союза», «Кореша», «Холодно», «Либидо», «В лунном слиянии», «Толерантность», «Перекрестки судьбы», «Голливудск» и «Олень» с Горевым.