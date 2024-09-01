Хотел бы стать врачом и любовь к играм: как живет Дмитрий Паламарчук

Актер Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Паламарчука

Дмитрий Паламарчук родился 22 марта 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Он признавался, что если бы не стал актером, то выбрал бы профессию врача.

«Если говорить гипотетически, то, безусловно, я бы выбрал профессию врача. Я считаю, что это не люди, а полубоги, которые действительно ежедневно совершают чудо, спасая жизни людей. Я не могу себе представить, что было бы соизмеримым с этой уникальной профессией. И так же как актерская, другая творческая профессия, врач — это призвание. Для меня общаться с этими людьми — всегда честь и огромное удовольствие. Я подпитываюсь позитивной энергией от этих людей, которые делают великое дело», — говорил Паламарчук «Теленеделе».

Артист снимался в лентах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 6», «Подсадной», «Клеймо», «Оружие», «Розыскник», «Такая работа», «Ленинград 46», «Милицейская сага», «Последняя статья журналиста», «Запасной игрок», «Тень за спиной», «Исчезнувшая невеста», «Похищенный», «Алиса против правил», «Цена иллюзий», «Мама может» и других. Всего в его фильмографии более 80 работ.

С 2011 года Паламарчук женат на актрисе Инне Анциферовой, с которой познакомился на съемках сериала «Клеймо». В браке родилась дочь Полина.

«Мне было 26 лет, и к встрече с Инной я пришел после трех лет очень приличного загула. Это неплохо, но, единственное, отношения уже возникли, появились правила, а ты еще идешь на кураже привычного свободного движения. Так нельзя, Инна мне это быстро дала понять. Она мудрая, волевая, с твердым характером. Если бы у нее натура была мягкая, податливая, вряд ли бы у нас что-то сложилось. Мне тогда не надо было спуску давать, и она все сделала правильно. 80%, что у нас в итоге выстроилась семья, — это ее заслуга», — рассказывал артист WomanHit.

Чем сейчас занимается Паламарчук

Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в сериалах «Невский. Расплата за справедливость», «Пилигрим» и «Остановленное сердце». В 2024 году вышла драма «Матрешка» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Варяги», «Число зверя», «Невский-7» и «Ронин» с Паламарчуком.

Артист признавался, что хочет попробовать себя в качестве режиссера. В будущих проектах он планирует снимать свою супругу Инну Анциферову.

«Я планирую не сниматься, а снимать свою супругу. Давно интересуюсь профессией режиссера, думаю, пришло время попробовать себя в этом качестве. Сейчас как раз занимаюсь подготовкой материала для одного проекта, где Инна должна сыграть одну из главных ролей. Пока не знаю, что из этого всего получится, кинопроизводство — процесс сложный, но планы такие у нас есть. С Инной мы находимся не только в супружеском, но и в творческом союзе. У нас появляются интересные идеи, которые мы обсуждаем и надеемся в будущем реализовать», — делился Паламарчук.

Помимо этого, актер рассказывал, что увлекается компьютерными играми и является «игроманом со стажем».

«Я — игроман со стажем. Видеоигры — все так же моя страсть, ничего не меняется. Чтобы вы понимали, у меня в нашем загородном доме есть своя игровая комната — мой заповедный уголок, похожий на кабинет, с огромным телевизором, к которому подключено несколько игровых устройств, а по бокам шкафы со всевозможными дисками, фигурками, приобретенными за все эти годы. И видеоигры я воспринимаю с другого ракурса — это не развлечение, а определенный вид искусства. Так вот, к вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — отмечал он.

Свое мнение о проведении спецоперации Паламарчук не высказывал.