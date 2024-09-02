Умер актер из «Знахаря» и культовой комедии «Ва-банк»

31 августа ушел из жизни Эугениуш Корчаровский, польский актер театра, кино и сериалов с очень представительной фильмографией.

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Работы артиста были хорошо известны нашему зрителю, среди них - культовая комедия Махульского "Ва-банк" и несколько советско-польских и советских картин. Например, "От Буга до Вислы" Левчука и многосерийная военная эпопея "Красный цвет папоротника".

Среди других заметных проектов - "Четыре танкиста и собака", "Ставка больше, чем жизнь", "Знахарь".

Об уходе артиста на 88-м году жизни сообщили его дети. Причина и обстоятельства не раскрываются.

Эугениуш Корчаровский родился в 1937 году в Львове. В 1963-м окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в театрах Лодзи - имени Ярача, Новом театре, Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. На экране - с 1964-го.