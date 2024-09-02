Аня Тейлор-Джой захотела сыграть Эльзу в фильме «Холодное сердце»

Издание Vogue опубликовало большой материал, посвящённый американской актрисе Ане Тейлор-Джой. Звезда «Фуриосы» и сериала «Ход королевы» рассказала о своей карьере и планах на будущее, упомянув в том числе роли своей мечты.

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Одной из таких ролей стала Эльза в потенциальном фильме «Холодное сердце». Тейлор-Джой с удовольствием бы перевоплотилась в принцессу королевства Эренделл, чтобы её племянники могли хвастаться столь невероятным родством.

Я бы хотела сыграть в фильме по «Холодному сердцу». Стрелять кубиками льда из рук очень весело, и вы станете любимцем на дне рождения любого ребёнка. У моих братьев и сестёр уже есть дети, поэтому мне бы хотелось, чтобы они могли сказать: «Моя тётя — Эльза». Это было бы здорово!

«Холодное сердце» — дилогия мультфильмов от Disney, вдохновлённая «Снежной королевой» Ханса Кристиана Андерсена. Две части франшизы суммарно заработали в прокате около $ 3 млрд, сейчас идёт производство триквела. О планах снять ремейк мультфильма с живыми актёрами инсайдеры сообщают уже несколько лет, однако компания пока не подтверждала эту информацию.