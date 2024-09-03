Как Киану Ривз стал символом голливудских триллеров

Киану Ривз (Keanu Reeves) обрел подлинную мировую популярность, сыграв в "Матрице" — фильме, который прочно вошел в поп-культуру и предвосхитил свое время. Вспоминаем, какие еще роли стали знаковыми для актера и как складывалась его творческая карьера.

Ранние годы

Киану Ривз родился в 1964 году в столице Ливана — Бейруте. Его мать — англичанка, отец — уроженец Гавайев с португальскими, голландскими и китайскими корнями: такому смешению актер и обязан своей необычной, запоминающейся внешностью. Когда Киану было три года, его родители разошлись. С тех пор вместе с матерью, которая работала художником по костюмам, он постоянно переезжал. В детстве Ривз успел пожить в Америке и Австралии, но большую часть времени провел в Канаде — именно Торонто он считает родным городом.

Учеба будущему актеру давалась с трудом: виной тому были и переезды, и дислексия — расстройство, связанное с навыками чтения и письма. Киану несколько раз менял школы, но так и не получил среднего образования.

На протяжении нескольких лет Ривз занимался хоккеем: он так стойко защищал ворота, что получил прозвище Стена. Но о спортивной карьере юноша не мечтал — более притягательным ему казался мир кино.

Дорога в Голливуд

В детстве Киану Ривз участвовал в театральных постановках, а в начале 1980-х дебютировал на канадском телевидении: стал корреспондентом детского развлекательно-новостного шоу Going Great, снялся в рекламе Coca-Cola и в эпизодах нескольких сериалов. Когда Ривзу начали доставаться более крупные роли, он загорелся мечтой о Голливуде — добыл грин-карту и переехал в Лос-Анджелес.

Мать Киану выходила замуж несколько раз, и одно время отчимом Киану был Пол Аарон — бродвейский и голливудский режиссер. Он уговорил продюсера Эрвина Стоффа стать агентом Киану: это сотрудничество продолжалось до середины 2010-х.

Первый крупный проект с участием Киану Ривза — спортивная драма "Молодая кровь" (1986), в которой начинающий актер снялся в небольшой роли вратаря хоккейной команды. В том же году он сыграл одного из главных героев в криминальной драме "На берегу реки". Этот фильм про подростков хорошо показал себя, и еще несколько лет Киану приглашали в проекты, ориентированные на юношескую аудиторию. Среди самых ярких фильмов того периода — комедия "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989).

Первые знаковые роли

Подростковые ленты сделали Киану узнаваемым, но актеру хотелось сменить амплуа. Одним из первых серьезных проектов в его фильмографии стала историческая драма "Опасные связи" (1988), в которой также снялись Джон Малкович, Мишель Пфайффер и Ума Турман.

Звездный час наступил с выходом картины "На гребне волны" (1991). За роль спецагента, который внедряется в банду серферов, Ривз получил награду MTV в номинации "Самый желанный актер". После этого актеру удалось поработать с мэтрами кинематографа: он снялся в "Дракуле" (1992) Фрэнсиса Форда Копполы и сыграл главную роль в "Маленьком Будде" (1993) Бернардо Бертолуччи.

Главный по экшену

В 1990-е фильмография Киану Ривза активно пополнялась боевиками и триллерами. Высокий рост, брутальный вид и проницательный взгляд делали артиста идеальным претендентом на роли сильных и смелых героев. Поэтому раз за разом на экране он спасал людей, ловил преступников и предотвращал катастрофы, как в "Скорости" (1994) или "Джонни Мнемонике" (1995).

Новый прорыв Ривз совершил, снявшись вместе с Аль Пачино в картине Тейлора Хэкфорда "Адвокат дьявола" (1997): фильм стал международным хитом и получил премию "Сатурн" как лучший хоррор. Но еще больший успех пришел с выходом "Матрицы" (1999). В научно-фантастическом фильме режиссеров Вачовски актер сыграл хакера Нео, втянутого в борьбу против разумных машин. Картина стала культовой: собрала в прокате более $464 млн, положила начало медиафраншизы и закрепила за Ривзом статус мировой звезды (примечательно, что за эту роль Киану награжден только премией MTV).

В 2000-е Киану Ривз сыграл в двух сиквелах "Матрицы", причем вторая часть собрала даже большую кассу, чем первая (сборы превысили $742 млн). Затем он вновь встретился лицом к лицу со злом в мистическом боевике "Константин: повелитель тьмы" (2005) Фрэнсиса Лоуренса. В возрасте 40 лет актер получил свою звезду на голливудской Аллее славы.

Смена образов

Мелодрамы "Сладкий ноябрь" (2001) и "Дом у озера" (2006) с участием Ривза тоже обрели немало поклонников и показали, насколько разным может быть этот артист. В 2013-м Киану Ривз раскрылся еще с одной стороны — как режиссер. Он снял свой первый и пока единственный фильм "Мастер тай-цзи".

После некоторого затишья всплеск популярности Киану Ривза случился благодаря "Джону Уику" (2014) — боевику, в котором актер сыграл наемного убийцу, вынужденного вновь вернуться к работе, чтобы отомстить группировке гангстеров. Если раньше имя Ривза ассоциировалось в основном с Нео, то теперь оно срослось и с образом Уика. Особенно после того, как фильм получил продолжение — три части, последняя из которых вышла в 2023 году. Интересно, что режиссер "Джона Уика" Чад Стахелски был каскадером и дублером Ривза на съемках "Матрицы".

Несмотря на свой мужественный и даже суровый образ, актер попробовал себя в озвучке мультфильмов: в его фильмографии есть такие проекты, как "История игрушек 4" (2019), "Губка Боб в бегах" (2020) и "Суперпитомцы" (2022). Сейчас в производстве находятся несколько фильмов с участием Киану Ривза: среди них "Джон Уик 5", "Константин 2" и "Балерина" — спин-офф "Джона Уика", премьера которого планируется летом 2025 года.