Он ворвался в Голливуд на бешенной «Скорости» и поднялся «На гребне волны» на самую вершину кино-Олимпа и погрузил в «Матрицу». Знаменитому актеру Киану Ривзу исполнилось 60 лет, передает телеканал «МИР 24».

Киану Ривз родился в Бейруте. Его отец был геологом, а мать – художницей по костюмам. Когда мальчику было три года, отец ушел из семьи. Позже мать Киану перебралась в Австралию, а оттуда вместе с сыном переехала в Нью-Йорк. Последней ее остановкой стала Канада.

Ривз вырос в Торонто. Свою актерскую карьеру начал со съемок в рекламных роликах, короткометражках, затем в сериалах. В конце 1980 годов он стал участником сразу нескольких молодежных комедийных проектов. Самым заметным из них был научно-фантастический сериал «Невероятные приключения Билла и Теда». Признание кинокритиков Ривз завоевал в 1991 году, после того как снялся в картине «Мой личный штат Айдахо», популярность у массового зрителя ему принесла «Скорость», а главным фильмом в карьере стала «Матрица». После артист долгое время находился в тени. Однако после перезапуска франшизы о Джоне Уике в 2014 году снова вернулся на большие экраны.

В прошлом году на сцене впервые после 20-летнего молчания выступила группа Ривза Dogstar. Так актер решил решил вспомнить и свое музыкальное прошлое тоже.