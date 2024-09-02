Умерла номинантка премии «Эмми» К.С. Фокс

Ушла из жизни К.С. Фокс, номинантка премии "Эмми", американская художница, художник-декоратор и художник-постановщик. У Фокс была обширная фильмография, берущая начало в середине 1980-х.

© Unsplash

Свою номинацию она получила за "Цыганку" с Бетт Мидлер 1993-го. Лента в 1994-м взяла "Золотой глобус".

Как передает Deadline, 70-летняя художница скончалась от рака поджелудочной железы.

К.С. Фокс родилась в 1954 году в семье учителей. Выросла в Лос-Анджелесе. Работала в Англии. Карьеру в кино начала под крылом Джеймса Кэмерона.

В списке ее работ - первая "Скорость" (18+), "Доктор Дулиттл", "Завтрак для чемпионов" по Воннегуту, сиквел "Блондинки в законе", "Сорокалетний девственник" (18+), почти полторы сотни эпизодов "Мыслить как преступник" (18+), "Девушка с татуировкой дракона" (18+) Финчера, "Бесстыжие" (18+).