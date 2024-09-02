В фильме ужасов «Чужой: Ромул» роль инопланетного монстра исполнил не компьютерно-сгенерированный персонаж, а реальный человек – 231-сантиметровый румынский баскетболист Роберт Боброцкий.

Боброцкий начал карьеру в профессиональном баскетболе, но был вынужден уйти из спорта в возрасте 22 лет из-за проблем со здоровьем. После этого он решил попробовать себя в кинематографе и согласился сыграть роль монстра в фильме «Чужой: Ромул».

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Благодаря своему внушительному росту и мощному телосложению, Боброцкий идеально подходил для роли инопланетного хищника. В фильме он появляется в качестве антагониста, угрожающего членам колонии, пытающимся выжить на далекой планете.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.