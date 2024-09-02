Актриса Ирина Темичева о профессии и жизни: «В свои 39 лет я не сволочь»

В рамках фестиваля «И краткая», который прошел в последние выходные августа в столице Марий Эл, уроженка Йошкар-Олы, актриса Ирина Темичева встретилась со своими поклонниками. Она рассказала о становлении себя в профессии, отказах на кастингах, вечном образе любовницы и трудностях съемок постельных сцен. Звезда отечественного кино заявила и о важности всегда оставаться человеком. Подробности читайте в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Нет возможности развернуться и пойти назад

Ирина Темичева начала встречу с рассказа о том, как почти 20 лет назад девушке не из столицы было трудно найти себя в кинематографе. Абсолютно другие реалии у творческих людей сейчас – интернет открыл для них двери. В начале карьеры, как призналась актриса, она получала на 9 из 10 кастингов отказы. Ей пришлось пройти путь из постоянных «нет».

Однажды на кастинге девушку развернули, даже не пригласив на пробы. Вышедшая из кабинета женщина, бросив на нее в толпе лишь взгляд, твердо заявила, что она не подходит. По словам Ирины, она встала и ушла, но мысли о том, что она даже не успела ничего сделать или открыть рот, не покидали ее.

«По ряду причин у меня нет возможности развернуться и пойти назад. Я не могла. Понимала, что только я могу что-то сделать для себя. Я никогда не относилась к числу женщин «удачно вышла замуж», вот буду строить семью, а если что, мне муж поможет», – подчеркнула она.

Не сломавшись на начальном пути, йошкаролинка сумела добиться уважения.

«Думала, что все будут узнавать и везде звать»

Своей творческой удачей Темичева назвала съемки в сериале «Кухня». Хотя до этого проекта у нее было порядка двух десятков ролей.

«Когда меня утвердили в проект «Город соблазнов», снимались полгода, я думала: вот выйдет проект – и все, я тоже выйду другим человеком, будут всюду звать, я буду самая успешная. Когда вышел проект, знаете, что случилось? Ничего», – поделилась актриса.

Были и курьезные случаи. Так, однажды Темичеву перепутали с певицей Юлией Савичевой. Во время отдыха подошла поклонница и попросила сделать совместное фото, по словам Ирины, она внутренне ликовала, но до момента, пока женщина не поблагодарила… Юлию. Савичева в то же время жила в гостинице.

«С удовольствием бы озвучила мультик»

Собравшихся гостей волновал вопрос: а не хотелось бы Ирине стать актрисой озвучки? Как оказалось, такие предложения поступали йошкаролинке. Однако не сложились обстоятельства.

«Я не заходила на это поприще, но с огромным удовольствием сделала бы это», – призналась девушка.

А вот в театре Темичева играть не стремится. Но с большим удовольствием смотрит спектакли как зритель.

О кастингах и чудесах эквилибристики в постели

Порой кастинги проходят не по плану. Если режиссер сам не знает, кого хочет видеть в кадре, то начинается бесконечный поиск той самой (или того самого). Процесс может идти несколько месяцев, а команда проекта успевает отсмотреть тысячи актеров. А бывает и так, рассказала Темичева, продюсер не знает – главный герой мужчина или женщина, поэтому и пробуются на роль актеры обоих полов.

«Бывает, что тебя утверждают, а потом снимают с роли. Был такой сериал «Девчонки», наверное, не секрет, могу рассказать. Оля Кузьмина, которая сыграла официантку в «Кухне», была утверждена на одну из ролей. Проект уже начали снимать, снимали уже около месяца. И в какой-то момент останавливают смену и говорят, что смены завтра не будет. Ну ладно, выходной. Потом говорят, что послезавтра тоже смены не будет. Никто ничего не понимает. Проходит неделя, всех девчонок собирают и Оле говорят: «До свидания». Представляете, каково это? Когда тебя утверждают, ты уже в ансамбле, уже работаешь, а потом всех вызывают и говорят: «Ты, кстати, извини, но до свидания». Это был мощнейший удар для Оли», – поделилась Темичева.

Как призналась звезда отечественного кино, схожие ситуации были и у нее. Но, по ее мнению, такие моменты должны заряжать, хоть и бьют в сердце.

Делясь своим опытом, актриса отдельно остановилась на том, как проходят съемки постельных сцен.

«Вы лежите, если кадр сверху, то над тобой в кровати еще оператор. Твой партнер изворачивается из-за оператора, здесь светики тебе подсвечивают, здесь бум, а ты при этом держишь лицо так (показывает, как разгладить складки под подбородком). При этом у тебя вот столько текста, вы играете сцену, где партнер рассказывает, что у него родилась дочь, а твоя героиня слышит это впервые. Между вами начинается разбор полетов. Ты плачешь, он тебя успокаивает, начинает целовать, вы снова ложитесь. Это ведь должно быть органично. Помимо всех неудобств [при съемке постельных сцен] – есть такие технические моменты», – рассказала Ирина.

К слову, при съемках одной из постельных сцен Темичева потеряла сознание. Причиной стал недосып, плотный график и постоянные перелеты. Сначала у актрисы перехватило дыхание, а никто из команды не понял, что ее здоровье под угрозой, посчитав припадок шуткой. «Спасать» актрису пришлось с помощью капельницы и скорой.

«Представляете: Калининград. Квартира. Кровать. Постельная сцена. В квартире человек 50. Коридор заставлен приборами. Приехала скорая, которая видит меня в мужской рубашке. А я без сознания», – поделилась Темичева.

Одна неуместная шутка в такой обстановке привела к тому, что фельдшер скорой грозилась вызвать полицию на съемки и заботливо пыталась вывести Ирину из помещения.

Цвет волос повлиял на образы героинь Темичевой

На встрече актриса призналась, что пока была блондинкой, то приходилось играть легкомысленных девушек с низкой социальной ответственностью. А вот смена цвета волос смогла переломить этот тренд.

На съемках фильма «Фото на память» встал вопрос, кого перекрашивать для роли: Темичеву или Анастасию Уколову. А перед этим проектом ее кардинально осветлили. После «Фото на память» у Темичевой были еще два проекта, то есть из пергидрольного белого она должна была перекрасить волосы в темный, а после вернуться в белый.

Но продюсеры увидели девушку в темном цвете и предложили попробоваться в новом амплуа. С того момента звезда отечественного кинематографа так в нем и осталась. По ее словам, это стало отправной точкой перемен.

«Я начала играть серьезных скучных героинь. У меня раньше было так: заходишь к художнику по костюмам, а там какие-то перья, розовое, яркое, каблуки. Я думала – ну, это моя героиня. Сейчас заходишь – много ярких нарядов и будут висеть два платьишка. Одно на будние дни, второе – на свидание. Оба такие серенькие, закрытые», – сообщила звезда.

Хотя, по ее словам, попытки вернуть ее в блонд предпринимались, в частности, на съемках продолжения «Кухни». Не без хитрости, но удалось избежать этого.

Марийский кинематограф

Ирина Темичева снялась в фильме «Ирга», режиссером которого выступил Денис Шаблий, а местом работы над проектом стала Йошкар-Ола. Перед этим творческие личности познакомились на съемках сериала «Саня, газуй!». Поэтому, когда актрисе поступило предложение о роли в фильме, она сразу же согласилась.

«Был неважен сценарий, не потому что это потрясающий сценарий, я влюбилась в сценарий и согласилась. Нет. Сценарий и правда потрясающий, но это следующая история. Денис сказал, что будет снимать кино, я сказала: когда? Я выезжаю», – отметила Темичева.

Кроме того, она высказалась о будущем прошедшего кинофестиваля «И краткая», посчитав, что в стране есть огромное количество кинофестивалей и йошкаролинский имеет потенциал пополнить этот список.

В завершении творческой встречи Темичева сказала, как важно «не оскотиниться».

«В творческой истории у тебя соблазн стать сволочью. В этот момент, где надо держать себя и быть человеком, где-то кто-то всегда оступается. Я могу сказать, что в свои 39 лет я не сволочь. Я дошла до этапа в жизни и профессиональной истории и не сделала ничего такого, за что было бы мучительно стыдно», – заключила актриса.

Рекомендуем посмотреть фоторепортаж «ФедералПресс» с открытия первого для столицы Марий Эл кинофестиваля «И краткая».