Как живет актриса Анна Казючиц

Актриса и телеведущая Анна Казючиц продолжает творческую деятельность. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Казючиц

Анна Казючиц родилась 10 июня 1983 года в Норильске в семье актера Юрия Казючица и врача Надежды Казючиц. Окончила Высшее театральное училище (сейчас — театральный институт) им. Б. В. Щукина.

Казючиц снималась в картинах «Каменская», «Воровка-2: Счастье напрокат», «В августе 44-го», «Дунечка», «Мы умрем вместе», «На безымянной высоте», «Охота на асфальте», «Капитанские дети», «Ваша остановка, мадам!», «Брат за брата», «Дельта», «Улыбка пересмешника», «Мужики и бабы», «Кривое зеркало души», «Когда-нибудь наступит завтра» и других. Всего в ее фильмографии более 70 работ.

С 2020 года Казючиц ведет шоу «ДНК» на канале НТВ. В программе она заменила погибшего в результате авиакатастрофы Александра Котлового.

«Для меня самой это стало большой неожиданностью. Продолжить дело Александра Колтового и попробовать себя в роли ведущей программы „ДНК“... Признаюсь, что очень волнуюсь перед каждой записью», — рассказывала артистка.

Казючиц с 2014 года замужем за режиссером Егором Грамматиковым. Актриса снималась в его картине «Воровка-2: Счастье напрокат». У супругов есть Даниил. Помимо этого, они воспитывают Егора — наследника Грамматикова от первого брака.

Как Казючиц относится к спецоперации

Анна Казючиц публично не комментировала политические события, но, по словам продюсера Андрея Карпова, она не раз критиковала спецоперацию. Он заявил, что артистка якобы решила искупить вину за позицию по СВО переводом 10 тысяч рублей.

Все началось с того, что актеры и продюсер антрепризного спектакля «Вот и свела судьба нас» пожаловались на хамское отношение Казючиц к коллегам. Они также сообщили, что актриса не раз критиковала СВО. Из проекта Казючиц уволили, после чего ее помощники связались с Карповым и попросили его дать ей возможность искупить вину, утверждает продюсер.

«Мы поставили вопрос ребром: либо она материально поможет бойцам на СВО, тем самым показав свой патриотизм, либо отстранение от участия в российских проектах продолжится. Как-то нечестно зарабатывать за счет российских проектов, если ты не поддерживаешь свою страну. В итоге мы дали Анне шанс реабилитироваться», — сообщил Карпов KP.RU.

Он подчеркнул, что актриса согласилась на такой компромисс и перевела 10 тысяч рублей на карту супруге одного из российских солдат. При этом Карпов уточнил, что перевод был совершен неофициально, поэтому он не до конца уверен, пойдут ли эти деньги в помощь российскому бойцу.

«Пойдут ли эти денежные средства на СВО и помогут ли 10 тысяч рублей — это вопрос. Но это уже останется на совести Анны Казючиц», — отметил он.

Почему Казючиц уволили из антрепризы

В конце октября прошлого года портал StarHit сообщил, что Анна Казючиц больше не будет играть в антрепризе «Вот и свела судьба нас». Ее заменила звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина.

По данным издания, Казючиц уволили из-за скандалов с коллегами за кулисами. Последняя крупная ссора произошла в сентябре, когда антрепризу показывали в Санкт-Петербурге.

«Это было мое решение убрать Анну из спектакля. Разумеется, мы оперативно нашли замену в лице прекрасной Насти Паниной. Терпеть выходки зазвездившихся личностей просто неприемлемо, тем более по отношению к своим же коллегам», — сообщил Андрей Карпов.

По слухам, артистка «ругалась матом и не могла держать себя в руках».

«Она ругается матом, не умеет держать себя в руках и нормально общаться. Чуть что — сразу крики», — цитировал портал администратора постановки Анны Тихомировой.

Чем сейчас занимается Казючиц

Анна Казючиц продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Танго на шестерых». Помимо этого, Казючиц по-прежнему ведет передачу «ДНК» на НТВ.

В кино артистка последний раз снималась в 2021 году — тогда вышли ленты «Курорт цвета хаки» и «Ночной переезд» с ее участием.