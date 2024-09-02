Детство, работа в театре и такси: как живет актер Антон Васильев

Актер Антон Васильев активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли на тему проведения спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Васильева

Антон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Российский государственный институт сценических искусств.

«Мои родители считали, что я должен иметь "твердую" профессию. Папа у меня инженер, а мама — учительница. И по их совету я ходил на подготовительные курсы в институт сервиса и экономики. Но, увы, не поступил — провалил экзамены по математике», — вспоминал он в беседе с порталом «Аргументы недели».

С 2006 по 2007 год актер служил в Рижском русском театре им. М. Чехова. Васильев рассказывал, что его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. Однако в театре он отработал один сезон.

«Не было никакого распределения, а просто нужна было "молодая кровь" для местного театра в Риге. Мне повезло. Пригласили меня. Конечно, я согласился! От таких предложений не отказываются. Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар. Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное — репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли. Я проработал в рижском театре только один сезон. Причина простая — меня обокрали. Да! Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, мне стали поступать предложения от режиссеров. Вот так закончилась моя история с Ригой», — объяснял артист.

В 2010 году Васильев переехал в Москву. Он рассказывал, что в начале карьеры получал только эпизодические роли, поэтому подрабатывал таксистом.

Васильев снимался в лентах «Тронутые», «Гончие», «Не родись красивым», «Человек у окна», «Лучшее лето нашей жизни», «День дурака», «Мамочки», «Ученик», «Отель Элеон», «Не вместе», «Звоните ДиКаприо!», «Большая игра», «Хрустальный», «Мастер», «В раю нет мест», «Одним днем» и других. Всего в его фильмографии более 80 работ.

Артист женат на Алле Прокопович, выпускнице университета экономики и финансов, которая старше него на 11 лет. Она работает в издательском бизнесе. Пара воспитывает двух дочек — Полину и Ульяну.

Чем сейчас занимается Васильев

Антон Васильев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Варшавская мелодия», в котором играет вместе с Мариной Александровой.

В 2023 году артист снялся в лентах «Я богиня», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Открытый брак», «Невский. Расплата за справедливость», «Тополиный пух», «Лето в городе», «Не скажу» и «Я тебя люблю — Je t’aime».

В скором времени также должны выйти картины «Наследники. Дар крови», «Стальное сердце», «Невский-7», «Грабитель», «Подслушано в Рыбинске», «Свидетели», «Сводишь с ума» и «Геля» с его участием.

«Каких-то определенных табу у меня нет, я открыт для любых предложений, экспериментов. Я избегаю исторических картин, так как в них очень много усилий уходит на создание эпохи, а мне интересны человек и его проявления», — делился он с журналом «ОК!».

Свое мнение о проведении спецоперации Васильев не высказывал. Кроме того, после начала СВО актер перестал вести соцсети.