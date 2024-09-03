Как Блейк Лайвли стала одной из главных звезд Голливуда

Блейк Лайвли, прославившаяся ролью Серены Ван дер Вудсен в «Сплетнице», еще с тех времен прочно закрепила за собой статус одной из самых ярких и востребованных актрис современности. Несмотря на череду скандалов, когда звезду обвиняли в романтизации домашнего насилия и грубом обращении с коллегами, знаменитость остается главнейшим трендсеттером в мире шоу-бизнеса. О громком браке с Райаном Рейнольдсом, скандальных промо и недвижимости Блейк Лайвли — в новом материале «Ленты.ру» из серии статей о роскошной жизни знаменитостей.

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Блейк Лайвли стала миллионершей благодаря сериалу «Сплетница»

Роль Серены Ван дер Вудсен в культовой «Сплетнице» оказалась решающей в карьере Лайвли. «Стиль Серены определенно проник и в реальную жизнь Блейк, а когда Блейк сама стала иконой моды, то ее стиль впоследствии отразился в образе Серены. Они вдохновляли друг друга», — считает художник по костюмам Эрик Даман.

На самом деле Лайвли во многом схожа со своей героиней: актриса также родилась в небедной семье, связанной с индустрией развлечений. Ее отец, Эрни Лайвли, был актером и режиссером, а мать Элейн работала скаутом талантов. Сама Блейк была младшей из пяти детей в семье, все из которых сделали карьеру в мире кино.

Раннее появление в индустрии, включая съемки в фильме «Песочный человек» в 1995 году, где режиссером выступил ее отец, заложило основу для успешной карьеры Лайвли в Голливуде

В итоге благодаря хитовой «Сплетнице», выходившей с 2007 по 2012 год, Лайвли в общей сложности Дженнифер Лоуренс сильно расстроилась, узнав результаты прослушивания.

Художник по костюмам сериала Эрик Даман Одри Хепберн и Анны Винтур, а образ самой Серены создавали по образу Кейт Мосс.

В итоге сама Лайвли вслед за своей героиней тоже стала иконой стиля, ее наряды с ковровых дорожек и повседневные выходы вдохновляли миллионы девушек по всему миру, а образы ее героини влияли на мировые тренды. Даже дочь Дональда Трампа Иванка, которая появлялась в одном из эпизодов «Сплетницы», признавалась, что ее стиль — нечто среднее между Блэр Уолдорф и Лили Ван дер Вудсен — матери Серены.

По словам Дамана, к началу съемок второго сезона шоу именитые дизайнеры выстраивались в очередь, желая принять участие в создании образов героинь. «Они хотели, чтобы их вещи были либо на Блейк, либо на Лейтон [актриса, сыгравшая роль Блэр Уолдорф]», — отмечал он.

До брака с Рейнольдсом у Лайвли было несколько романов, в том числе с коллегой по «Сплетнице» Пенном Бэджли, сыгравшем роль Дэна Хамфри. Паре удавалось месяцами скрывать свои отношения, но в итоге через два года они окончательно расстались — всего за несколько месяцев до съемок финала второго сезона сериала.

И хотя любовных драм на площадке удалось избежать, сериал все же не обошелся без скандалов. Довольно спорное изображение элиты Нью-Йорка вызывало недовольство у местных жителей. Некоторые нью-йоркские студенты говорили, что в их школах даже ввели запрет на просмотр сериала.

Выпускница школы Спенс в Верхнем Ист-Сайде Мина Бевени заявляла, что вопреки некоторым параллелям, многие показанные в шоу сцены вовсе не соответствует реальности

Parents Television Council («Родительский телевизионный совет», или РТС) и другие организации и издания критиковали «неуместное» содержание шоу и его посыл, который транслировался юным зрителям. PTC назвал сериал «умопомрачительно неуместным», а газета San Diego Union-Tribune подчеркивала, что «Сплетница» очень вредна для аудитории.

Сам же канал CW Television Network, на котором выходил сериал, использовал критику в нашумевшей промо-кампании. По всей стране размещались рекламные щиты с изображением Серены Ван дер Вудсен в экстазе и рандеву Чака и Блэр в лимузине. Негативные отзывы также вывешивались на плакатах.

Блейк Лайвли заработала миллионы долларов на контракте с Gucci и собственном бизнесе

После завершения «Сплетницы» Лайвли продолжила активно сниматься в кино. В списке ее работ: «Зеленый фонарь», «Особо опасны», «Век Адалин», «Отмель» и другие не менее успешные картины. Особую похвалу от критиков ей принесла главная роль в триллере «Простая просьба», вышедшем на экраны в 2018 году.

Параллельно с актерской карьерой Лайвли развивалась и в других сферах. В 2012 году телезвезда начала сотрудничать с люксовым брендом Gucci, став амбассадором аромата Premiere. Позже она присоединилась и к кампании модного дома Chime For Change, призванной привлечь внимание к проблеме дискриминации по половому признаку, с которой сталкиваются женщины в сфере здравоохранения, образования, правосудия и других областях.

Блейк заключила двухлетний контракт с маркой на сумму четыре миллиона долларов. Кроме того, она зарабатывала около 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) за каждое появление на открытии новых бутиков Gucci. Вскоре знаменитость стала лицом косметического гиганта L'Oreal Paris, ворвавшись тем самым и в бьюти-сферу.

Лайвли успела проявить себя и в предпринимательстве: у нее есть собственный успешный бренд коктейльных миксов Betty Buzz, в ассортименте которого представлены пять напитков, созданных для смешивания с алкоголем для приготовления различных коктейлей.

Менее чем через семь месяцев с момента запуска Betty Buzz компании удалось продать 2,5 миллиона бутылок без каких-либо вложений в маркетинг. А уже через два года у компании появилась еще одна линейка алкогольных консервированных коктейлей Betty Booze.

Параллельно с развитием бизнеса актриса также активно участвует в благотворительности. Лайвли поддерживает зоозащитные организации и фонды, которые занимаются помощью детям и женщинам в сложной ситуации. Актриса является послом организации Save the Children, отстаивающей права детей во всем мире, и помогает фонду Water.org, который борется с проблемой недостатка чистой воды в бедных странах.

В 2023 году Лайвли с мужем пожертвовали миллион долларов Международному комитету Красного Креста (МККК) на поддержку детей в Израиле и Газе. Пара также выделяла два миллиона долларов Верховному комиссару ООН по делам беженцев на фоне российско-украинского конфликта, а во время пандемии коронавируса актеры отправили еще один миллион долларов организациям Feeding America и Food Banks Canada

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — одна из главных пар Голливуда

Огромную роль в успешной карьере Лайвли, несомненно, сыграл ее муж, не менее именитый актер Райан Рейнольдс. Пара познакомилась в 2010 году на съемках фильма «Зеленый фонарь», но поженились они только в 2012, поскольку на тот момент оба состояли в отношениях с другими людьми.

«Примерно через год после того, как съемки "Зеленого фонаря" закончились, и мы оба были одиноки, мы пошли на двойное свидание: она с другим парнем, а я с другой девушкой. Это было самое неловкое свидание для наших партнеров, потому что между нами [с Лайвли] были просто фейерверки», — вспоминал Рейнольдс в одном из интервью.

Их считают одной из самых крепких и красивых пар Голливуда: актерам удается сохранять интерес к своему союзу благодаря вечным подколам в соцсетях. Один раз Лайвли поздравила мужа с днем рождения, выложив вместо него фото другого актера — Райана Гослинга. Рейнольдс же на день рождения жены опубликовал свой снимок с сильно урезанной в кадре Лайвли.

И все же на первый взгляд идеальный брак Лайли и Рейнольдса не обошелся без скандала. Причиной стала сама свадьба пары, которая прошла на бывшей плантации Boone Hall Plantation в Южной Каролине, где в прошлом работали чернокожие рабы. Знаменитостей подвергли бурной критике за выбор такой локации: в итоге они долго извинялись перед общественностью и пожертвовали 200 тысяч долларов (18 миллионов рублей) в фонд правовой защиты NAACP.

Сама Лайвли также не единожды попадала в скандалы. Во время промо-тура фильма «Светская жизнь» ее подвергли критике за грубое общение с журналистами. В одном из интервью журналистка Хьерсти Флаа поздравила актрису с беременностью — та ранее подтвердила свое положение и рассказала, что ждет дочь. Репортер поздравила гостью «с маленьким животиком», на что та саркастично ответила: «Поздравляю и вас с маленьким животиком». Позже Флаа призналась, что реакция Лайвли задела ее.

Ее комментарий почти парализовал меня. Честно говоря, это больно, потому что я не была беременна и никогда не могла забеременеть, так что для меня этот комментарий был как пуля Хьерсти Флаа журналистка

В непозволительном поведении Лайвли обвиняли и после рекламного тура последней драмы «Все закончится на нас». По мнению общественности, на премьерах картины о домашнем насилии актриса якобы вела себя так, будто продвигает романтическую комедию, а не драму, а также свой бизнес и отношения с мужем.

Вдобавок в сети распространились слухи о вражде Лайвли с режиссером «Все закончится на нас» Джастином Бальдони, который также сыграл главную роль в фильме. Поклонники заподозрили неладное после того, как Бальдони не принял участия в фотосессии вместе с актерами, а затем не стал представлять свой фильм с Лайвли и Гувер. Предполагалось, что Лайвли и Бальдони конфликтовали из‑за финального монтажа и на экраны попала версия актрисы.

Супруги владеют роскошной недвижимостью и 20 люксовыми автомобилям

Несмотря на провальные моменты в карьере, которые негативно влияли на заработки пары, они остаются одной из богатейших семей Голливуда. По данным портала Celebrity Net Worth, общая сумма активов супругов — 380 миллионов долларов, 30 из которых заработала Лайвли, а оставшиеся 350 — Рейнольдс.

Во владении пары числятся два дома в Нью-Йорке. Еще в начале отношений они приобрели особняк в Бедфорде за 2,3 миллиона долларов (200 миллионов рублей) по соседству с Брюсом Уиллисом, Ральфом Лореном и Кэтрин Зетой-Джонс.

Площадь резиденции составляла около 450 квадратных метров, в ней было три спальни и четыре ванных комнаты, а гостевой дом с двумя спальнями располагался на другом участке площадью в два акра. В итоге пара продала дом в мае 2013 года, обменяв его на более просторный в этом же районе.

Позже актеры купили второй особняк за 5,7 миллиона долларов (500 миллионов рублей) в Паунд-Ридже, всего в нескольких километрах от их первого дома. Особняк с семью спальнями, шестью ванными комнатами и отдельным зданием для гостей занимает площадь более четырех гектаров — на данный момент он является основной резиденцией семьи.

Помимо этого, Лайвли и Рейнольдс владеют роскошным лофтом в модном нью-йоркском районе Трайбека — в здании, где живут Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лоуренс и Гарри Стайлс. Во время пресс-тура нового фильма «Все закончится на нас» Лайвли поделилась несколькими снимками из квартиры, где поклонники разглядели бирюзовый комод бренда BDDW стоимостью 23 тысячи долларов и картину художника Сейджа Вона. Известно, что на территории комплекса также есть секретный сад, 22-метровый бассейн, окруженный мраморными стенами из травертина, и хаммам с парилкой.

В автопарке семьи числятся 20 автомобилей, включая Lamborghini, Cadillac, Mercedes-Benz, Audi и Chevrolet, а также мотоциклы Ducati GT1000 и Triumph Bonneville

Лайвли может похвастаться и роскошным гардеробом. Обручальное кольцо инфлюэнсера с бриллиантом весом 12 карат, например, входит в число самых дорогих колец среди всех знаменитостей — его стоимость составляет 2 миллиона долларов (183 миллиона рублей). Актриса не отказывается и от люксовых брендов: среди ее любимых марок числятся Louis Vuitton, Chanel, Michael Kors, Oscar de la Renta и Christian Dior.

К тому же актриса — фанатка обуви Christian Louboutin. В ее коллекции как минимум 21 пара каблуков авторства марки. Знаменитость даже заранее Кристиану Лубутену, чтобы его команда заранее смогла создать для нее индивидуальную пару туфель для мероприятия.

«Я люблю моду — это способ самовыражения»

Блейк Лайвли неоднократно попадала в списки самых стильных женщин Голливуда. Актриса не только сотрудничает с ведущими дизайнерами, но и регулярно участвует в модных показах, а также снимается в рекламе известнейших брендов.

Каждое появление звезды на ковровых дорожках всегда сопровождается чередой громких обсуждений, а модные издания посвящают разбору ее образов целые материалы. «Блейк Лайвли берет лучшее от своего альтер-эго Серены Ван дер Вудсен и создает ультрагламурные и абсолютно высокомодные образы, которыми мы немного одержимы», — пишут обозреватели Elle.

Каждый год модники ждут выход Лайвли на балу Met Gala, где ее не раз признавали королевой вечера. Так, в 2018 году актриса пришла на мероприятие в бордовом платье Versace, которое вручную расшивали бисером более 600 часов. При этом шлейф наряда был настолько громоздким, что ей пришлось добираться до места проведения на автобусе.

В 2022 году же трендсеттер посетила бал в нашумевшем металлическом платье Versace с огромным бюстом. Лайвли удивила публику, распустив верхний слой платья, демонстрируя тем самым бирюзовый шлейф. При создании платья модельер Донателла Версаче обращаясь к Статуе Свободы, которая с годами приобрела бирюзовый оттенок из-за окисления меди.

И все же модные решения актрисы не всегда с восторгом принимаются общественностью. Во время пресс-тура последнего фильма с участием Лайвли «Все закончится на нас», главную героиню обвинили в романтизации домашнего насилия.

Картина повествует об абьюзивных отношениях между влюбленными, роль которых исполнили Лайвли и Джастин Бальдони. Поклонники раскритиковали поведение телезвезды в туре: она предложила фанатам приходить в кино в нарядах с цветочным принтом, поскольку в картине она играет цветочницу. В сети не оценили инициативу из-за контраста с проблемами, которые поднимаются в фильме. Зрители раскритиковали и образы актрисы в самом фильме, посчитав их чересчур насмешливыми.

Негативно оценили и один из последних нарядов Блейк Лайвли на вечеринке по случаю премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха» — тогда ее мини-платье из латекса сине-красного оттенка с цветочными деталями в виде декоративных роз посчитали достойным цирка, а не ковровой дорожки.