Карьера и трагическая судьба актрисы Марины Левтовой

Марина Левтова погибла в самом расцвете сил. Актрисе было всего 40 лет, когда она попала в смертельную аварию на снегоходе. Дочь Левтовой, Дарья, осталась жива лишь благодаря матери.

© кадр из фильма

Актерская карьера

Марина Викторовна Левтова, как указано в издании «Новейшая история отечественного кино» (авторы Александр Голутва и Любовь Аркус), родилась в 1959 году в Мегино-Кангаласском районе Якутской АССР в семье врачей. Неудивительно, что и сама Марина мечтала посвятить свою жизнь медицине. Но после того, как супруги Левтовы перебрались в Ленинград, их юная дочь снялась в нескольких фильмах и решила все же стать актрисой.

Окончив ВГИК, Марина Левтова начала все чаще появляться на большом экране. За свою короткую жизнь Левтова снялась в десятках известных картин, среди которых были: «Ключ без права передачи», «Юность Петра», «В начале славных дел», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к минотавру». Обрела Марина Викторовна и счастье в личной жизни. Она вышла замуж за режиссера и сценариста Юрия Мороза и родила дочь Дарью.

Февральские выходные

Считается, что человек предчувствует близкую гибель. Но накануне смерти Марина Левтова пребывала в прекрасном расположении духа. Левтова никогда не хотела, чтобы ее дочь становилась актрисой. Тем не менее она искренне радовалась за Дарью, когда та начала делать свои первые шаги на сцене. Дебют Дарьи Мороз состоялся незадолго до кончины ее матери. Марина Викторовна не без удовольствия снимала это событие на видеокамеру.

К тому же Марина Левтова предвкушала беззаботные выходные. Дело в том, что актрису пригласил погостить на даче ее хороший знакомый Михаил Рудяк. 26 февраля 2000 года Левтова вместе с дочерью Дарьей уехала в подмосковную Барвиху, где, как пишет в своей книге «Последние дни и часы народных любимцев» биограф Федор Раззаков, и находилась дача Рудяка. Туда же прибыли и актеры-супруги Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

Гибель актрисы

Поздним вечером того же дня хозяин и гости решили прокатиться на снегоходах. И тут у Марины Левтовой, судя по всему, впервые екнуло сердце. Втроем, Левтова, ее дочь Дарья и Михаил Рудяк, поместились на одном снегоходе. Дарья хотела сесть сзади, на самом опасном месте. Но Марина Викторовна настояла, чтобы девушка села между ней и Рудяком. Тем самым Левтова по сути спасла жизнь своей дочери. Если бы Дарья села сзади, то погибла бы, скорее всего, именно она.

Гонки на проходили в раздорском лесу Подмосковья. Обнаружил перевернувшийся снегоход Дмитрий Певцов. Возле него лежали Марина Левтова, Дарья и Рудяк. Привести Левтову в чувство не удалось. По чистой случайности Певцов, побежавший за помощью, встретил на дороге милицейским патруль, который и отвез Левтову в больницу. Но врачи ничего сделать уже не смогли: артистка скончалась от полученной в результате аварии черепно-мозговой травмы.