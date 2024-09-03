Скончался американский актер Джеймс Даррен

Скончался американский артист, известный как Джеймс Даррен - актер кино, сериалов, "мыльных опер" и озвучания, певец и режиссер, идол подростков 1950-1960-х годов. В июне ему исполнилось 88 лет.

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Даррен скончался во сне в медицинском центре в Лос-Анджелесе ночью 2 августа. Как рассказал THR сын звезды Джим, его отец обратился в больницу из-за проблем с сердцем - требовалась замена артериального клапана. Но врачи сочли актера слишком ослабленным для того, чтобы его можно было оперировать.

"Думал, что он выкарабкается - он же был таким крутым. Он всегда был крут", - добавил Джим.

Джеймс Даррен родился в 1936 году в Филадельфии. Снимался с середины 1950-х: нуар "Братья Рико", "Пушки острова Наварон" с Пеком, "Венера в мехах" (18+), сериал "Ангелы Чарли", культовое молодежное "мыло" "Мелроуз Плэйс", "Звездный путь: Дальний космос 9".

Как режиссер снимал "Беверли-Хиллз, 90210", "Крутого Уокера", "Команду "А". В фильмографии артиста - более ста пунктов.

Дебютный альбом выпустил в 1960-м. Пятнадцать синглов певца попадали в чарты. Его трек Goodbye Cruel World поднялся до третьей строчки в США и до первой в Канаде.

Дважды был женат, в том числе - на "Мисс Дания" 1958 года.