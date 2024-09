Звезда «Универа» претендует на премию Grammy в этом году

Это новый хит известного певца, комедийного артиста, "КВНщика" и участника рейтинговых телевизионных шоу, записанный на английском языке. Он называется You Are Only и звучит абсолютно в американских традициях: акустические гитары в духе The Eagles, нежный и участливый, очень дружеский и согревающий вокал. К тому же, моментально запоминающийся припев, которому сразу же хочется подпевать - а это уже фирменная примета группы из Нью-Йорка Bon Jovi. И у Стаса Ярушина получилось как минимум не хуже!

О том, что он попал в лонг-лист премии Grammy, Стас Ярушин рассказал в воскресенье на канале TNT, в программе "Шоу Воли". И сообщил ее ведущему Павлу Воле подробности.

"Мою песню услышали американские продюсеры и перезвонили мне. Сказали, что это клевая история", - поделился новостью Стас. И добавил: "давайте дождемся 4 октября, когда начнется голосование. Все шансы есть!"

Да, именно с 4 октября начнется голосование за тех, кто попадет в короткий список премии Grammy. Свои мнения выскажут действительные члены Академии звукозаписи Грэмми с правом голоса. Это продюсеры, композиторы, главы рекорд-компаний, инженеры звукозаписи и другие известные деятели шоу-индустрии.

За 10 дней им предстоит послушать огромное количество песен и альбомов - как правило, больше сотни.

Кстати

В 2020 году на пять премий Grammy претендовал другой российский музыкант - Леонид Агутин. Но, увы, не выиграл ни в одной из номинаций.