Том Круз активно обсуждает съемки фильма в космосе

Голливудский актер Том Круз хочет снять фильм в космосе и активно обсуждает эту идею. Как сообщает зарубежное издание In Touch Weekly, звезда давно одержим НЛО и давно мечтает о подобных съемках, а сейчас вновь вернулся к своей затее.

© кадр из фильма

По словам анонимного источника, артист не первый год держит в голове проект, который хочет реализовать.

«Том всегда был абсолютно одержим инопланетянами и НЛО, поэтому он так полон решимости выпустить собственный космический фильм», — поделился инсайдер.

Напомним, что в 2020 году в СМИ была информация о том, что актер хочет поработать вместе с компанией Илона Маска SpaceX. Звезда фильма «Миссия невыполнима» якобы думал о съемках проекта на космическом корабле.

Отмечается, что идея Тома Круза зацепила председателя Universal Pictures Донну Лэнгли, которая присматривается к проекту. Но пока никаких подробностей нет, в том числе нет информации о том, что мог бы сыграть вместе с Томом.

По словам инсайдера, отважный артист «не может дождаться, чтобы подняться туда и полетать».

Ранее мы писали о том, что 18-летняя дочь актера Тома Круза Сури спровоцировала разговоры о помолвке. Она вышла в свет с кольцом на безымянном пальце. Украшение было с бриллиантом, а сама наследница выглядела счастливой.