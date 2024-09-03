Как советские актеры из глубинки покоряли Москву

Гениальные и талантливые. Легендарные и бессмертные. Одним словом – великие! Их имена знает вся страна. Эти актеры переехали из глубинки, но смогли покорить столицу и миллионы телезрителей. В материале MIR24.TV – истории советских артистов, которые прошли длинный путь через тернии к звездам.

© кадр из фильма

Алексей Смирнов, город Данилов, Ярославская область

Алексей Смирнов с самого детства увлекался искусством. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Санкт-Петербург. Cтудию при Ленинградском театре музкомедии Смирнов окончил в 1940-м, некоторое время работал актером эстрады. Потом – Великая Отечественная война. Смиронов служил в войсковой разведке, стал кавалером двух орденов Славы. Но и на фронте он не забывал об искусстве: проводил концерты для красноармейцев.

После войны вернулся в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, позже стал выступать в Ленгосэстраде. В кино 36-летний Смирнов пришел известным театральным актером. Дебютом стала военная драма 1957 года «Балтийская слава». В 1961-м на экраны выходят сразу два фильма с участием Смирнова: «Полосатый рейс» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», через год он снялся в картине Леонида Гайдая «Деловые люди». Затем были роли в фильмах «Зайчик», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Семь стариков и одна девушка», «В бой идут одни старики». Роль тунеядца Феди в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» сделала его популярным, а фразы стали настоящим символом эпохи.

Юрий Никулин, город Демидов, Смоленская область

На долю Юрия Никулина выпало немало испытаний. Он прошел войну, защищал Ленинград, пережил блокаду, освобождал Прибалтику. Наверное, именно суровая школа войны воспитала в нем оптимизм и бесконечную любовь к жизни. Никулин еще в детстве подумывал об артистической карьере, но после школы ушел на фронт. После войны пытался поступить во ВГИК, однако его не приняли. Окончил студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.

Дебютировал на экране в эпизодической роли «Человек с гитарой» в 1958-м. А своего знаменитого «Балбеса» в картине «Пес Барбос и необычный кросс» получил только в 1961 году. Юрий Никулин снялся в легендарных фильмах: «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Ко мне, Мухтар!», «Семь стариков и одна девушка», «Они сражались за Родину», «Когда деревья были большими». Никулин многим зрителям запомнился комедийными героями, но у актера множество серьезных драматических работ, например, роль подвергаемого пыткам монаха в фильме Тарковского «Андрей Рублев».

Анатолий Папанов, город Вязьма, Смоленская область

Папанов родился в семье военнослужащего. Его отец играл в самодеятельном театре, на сцену выходил и Анатолий, если находились роли для детей. Когда Папанову исполнилось восемь, родители перебрались в Москву. Чтобы помочь семье, после школы устроился литейщиком в мастерские 2-го Московского шарикоподшипникового завода. Участвовал в самодеятельности – в театральной студии клуба завода «Каучук». В 1937 году Папанов впервые появился на киноэкране – сыграл эпизодическую роль в картине «Ленин в Октябре»

С первых дней войны находился на фронте. Был старшим сержантом, командовал взводом зенитной артиллерии. В начале 1942-го получил тяжелое ранение. Инвалидность не позволила вернуться на завод, тогда Папанов решил возродить труппу в Доме культуры «Каучук» и выступать перед рабочими. Окончил ГИТИС. Вместе со своим курсом отправился в полуразрушенный после войны Клайпеде создавать русский драматический театр. В кино Папанова стали приглашать в зрелом возрасте – ему было около 40 лет. Успех пришел в 1964 году – после роли генерала Серпилина в фильме «Живые и мертвые». В 1967-м озвучил Волка в «Ну, погоди!» и стал кумиром многих поколений советских детей. Участвовал в создании более 70 кинолент. Снялся в культовых фильмах «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «12 стульев».

Михаил Пуговкин, деревня Рамешки, Костромская область

Актерский талант Пуговкина проявился еще на деревенских свадьбах, где он лихо отплясывал цыганочку и барыню. В 1936 году семья переехала в Москву. Михаил устроился на работу на тормозной завод электромонтером, а после смены занимался в драматическом кружке при клубе. В 1940 году Пуговкин дебютировал в кино – сыграл небольшую роль в фильме «Дело Артамоновых». Во время Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. Служил в 1147-м стрелковом полку разведчиком, в 1942-м получил тяжелое ранение.

С 1943 года играл в Московском театре драмы (сегодня Театр имени Маяковского), одновременно поступил в школу-студию МХАТ. Долгие годы совмещал работу в театре и съемки в кино. В середине 1950-х Пуговкин сыграл заведующего гаражом Захара Силыча в фильме «Солдат Иван Бровкин». И эта роль стала для него звездной. Зрители полюбили героев Пуговкина всем сердцем. Лучшим временем своего творчества актер считал работу у Гайдая – шесть комедий, у Андрея Тутышкина – «Свадьба в Малиновке» и «Шельменко-денщик», а также у великого сказочника Александра Роу – четыре роли королей и царей. Михаил Пуговкин сыграл в кино около 100 ролей.

Надежда Румянцева, село Потапово, Смоленская область

«Королева бензоколонки» – так обычно говорят про Надежду Румянцеву. В 1931 году ее семья переехала из Смоленской области в поселок Жаворонки Московской области. Окончив школу с золотой медалью, юная Надя поступила в студию при детском театре, а позже, уже работая в театре, – в ГИТИС, из которого перевелась во ВГИК. В кино дебютировала в 1952 году в роли Маруси Родниковой в фильме «Навстречу жизни». В первых картинах проявились присущие творчеству актрисы искренность и непосредственность. Одни из лучших ролей – Надя Берестова в фильме «Неподдающиеся», Тося Кислицына в «Девчатах», Рая Орешкина в фильме «Крепкий орешек». Румянцева снялась более чем в 30 фильмах, а, выйдя замуж за дипломата, приостановила кинокарьеру.

Василий Шукшин, село Сростки, Алтайский край

В 1944 году Шукшин окончил семь классов школы и поступил в автотехникум в городе Бийске. Однако нужно было кормить семью, и Василий пошел работать слесарем в «Союзпроммеханизация». Вскоре был направлен на турбинный завод в Калугу, а затем – на тракторный завод во Владимир. Был учителем и одновременно директором в школе села Сростки. После пришло решение поехать в Москву, чтобы поступить на сценарный факультет ВГИКа.

Летом 1957 года Шукшин получил приглашение от режиссера Марлена Хуциева сыграть главную роль в фильме «Два Федора». Снимался в фильмах «Простая история», «Когда деревья были большими», «Какое оно, море?». В 1964 году снял свою знаменитую картину «Живет такой парень». После часто совмещал работу режиссера и артиста: «Печки-лавочки» и «Калина красная».

Людмила Касаткина, село Володарское, Смоленская область

Ее родители были зажиточными крестьянами. Через три года после рождения Людмилы перебрались в Москву, чтобы избежать раскулачивания. Училась Касаткина в Московской оперной студии им. Шацкого на хореографическом отделении. С одиннадцати лет начала выходить на балетную сцену в детских ролях. Дебютировала в 1954 году в фильме «Укротительница тигров». Снималась много, но свои лучшие роли актриса сыграла в фильмах супруга Сергея Колосова. Параллельно преподавала в ГИТИСе, выступала на творческих вечерах и встречах со зрителями.

Михаил Ульянов, село Бергамак, Омская область

Ульянов всегда с интересом посещал школьные театральные студии. В 1944-м уехал в Омск, где продолжил актерскую учебу в студии при Омском драматическом театре, а через два года поступил в Театральное училище имени Щукина. Дебют на экране состоялся в 1956 году – в картине «Они были первыми». Своей первой успешной ролью Михаил Ульянов всегда считал инженера Дмитрия Бахирева в фильме «Битва в пути». Всесоюзная популярность к актеру пришла после роли в картине «Председатель». Михаилу нравились сложные образы с противоречивыми характерами.

Александр Абдулов, город Тобольск, Тюменская область

Актерская карьера Абдулова началась в пятилетнем возрасте, когда он вместе с отцом вышел на сцену в спектакле «Кремлевские куранты». После школы поступил на факультет физкультуры в пединститут, но уже через год – в ГИТИС. С начала 1970-х стал сниматься в кино. Широкую известность получил благодаря ролям Медведя в фильме «Обыкновенное чудо» и Мити в мелодраме «С любимыми не расставайтесь». Известен и любим участием в «Карнавале», «Ищите женщину», «Чародеях». В 2000 году выступил в качестве режиссера в фильме «Бременские музыканты».

Валерий Золотухин, село Быстрый Исток, Алтайский край

После школы, оставив алтайское село, он впервые в жизни сел на поезд и поехал в Москву поступать в театральный институт. Никто не верил в его успех, но Валерий Золотухин с блеском окончил ГИТИС. В 1965-м дебютировал в фильме Владимира Назарова «Пакет». За многие годы Золотухин снялся в более чем 80 фильмах: «Хозяин тайги», «Бумбараш», «Бег», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Чародеи», «Ночной дозор» и «Дневной дозор».