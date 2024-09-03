«Раздражают сильно»: Саша Бортич высказалась о съемках с детьми

Актриса Саша Бортич рассказала, что ей приходилось сниматься с бесящими детьми. Об этом она призналась в шоу «Кино в деталях».

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Саша Бортич призналась, что не согласна с фразой о том, что дети — это цветы жизни. По словам актрисы, ей часто приходилось сниматься с малолетними актерами, которые вели себя на площадке вызывающе.

«Есть просто очень бесячие дети, это правда. Они раздражают очень сильно. И с такими детьми мне тоже приходилось сниматься», — рассказала она.

Высказалась Бортич и о критике, которая вылилась на актрису после упреков Никиты Кологривого в том, что у нее нет актерского образования.

«Неприятно читать под фото с моим ребенком такие гадости. Конечно, интернет не изменить. Но я считаю, что показывать зубы и немножко выстраивать границы с аудиторией — это возможно», — заявила она.

Напомним, у Саши Бортич есть сын Александр от брака с предпринимателем Евгением Савельевым. Супруги расстались в мае 2023 года.

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