Голливудские звезды часто ассоциируются с их самыми знаменитыми ролями, но не всегда эти роли приносят им удовольствие.

Один из таких примеров – Райан Рейнолдс и его участие в фильме «Зеленый фонарь».

Райан Рейнолдс, известный своим остроумием и самоиронией, открыто высказывался о своем опыте работы над фильмом «Зеленый фонарь». Несмотря на то, что сам процесс съемок оставил у актера положительные впечатления, конечный результат его явно разочаровал.

В своих интервью Рейнолдс неоднократно упоминал, что ему понравилось работать над этим проектом. Однако, когда дело дошло до просмотра готового фильма, актер испытал сильное разочарование.

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Рейнолдс признался, что не смог досмотреть «Зеленый фонарь» до конца. По его словам, фильм получился настолько слабым, что больше напоминал неудачную комедию, нежели серьезный супергеройский блокбастер.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.