Брайан Крэнстон прокомментировал возвращение к роли Уолтера Уайта

Актер Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», рассказал, каково ему было вернуться к звездной роли спустя несколько лет. Интервью с ним публикует Radio Times.

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По словам Крэнстона, получив предложение сняться в знаковом образе Хайзенберга в последнем сезоне спин-оффа «Лучше звоните Солу», он не раздумывал ни минуты.

«Сериал изменил мою жизнь, работу, семью, финансовую безопасность. Все изменилось. Это был феноменальный опыт, и я горжусь им. Вернуться и вновь поработать со всеми этими людьми было для меня самым легким решением», — заявил актер.

Ранее Крэнстон назвал сроки завершения своей актерской карьеры.