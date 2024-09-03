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«Тонкий и хрупкий»: Канухин рассказал, как ему удалось сыграть Окорокова

Актер Владимир Канухин на премьере сериала «Комбинация» в кинотеатре «Каро Октябрь» признался, что хотел показать на экране, каким тонким и хрупким человеком является композитор Виталий Окороков. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, насколько сложна была эта роль, он отметил, что лично встречался с музыкантом. По его словам, тогда Окороков заявил, что его тонкую душевную организацию понимал основатель «Комбинации» Александр Шишинин.

Владимир Канухин рассказал, как ему удалось сыграть Окорокова
© РИА Новости
«Виталий Окороков настолько тонкий и хрупкий персонаж... Мне хотелось донести этот смысл. Когда мы встретились лично с Виталием Алексеевичем Окороковым, я спросил: "А как к вам относился Саша Шишинин?" Он сказал: "Знаете, Александр Шишинин понимал, что я не такой, как все. Он понимаю мою ранимость, мою уникальность, и он меня просто оберегал". <...> Вот такая именно нежность, чтобы не дай бог обидеть», — рассказал Канухин.

«Комбинация» — сериал-байопик режиссера Никиты Власова об одноименной группе. Работа над картиной стартовала в 2023 году. Главные роли в ней играют Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Владимир Канухин.

Ранее Окороков рассказал, что певица Алена Апина в начале существования группы «Комбинация» получала за один концерт 10 рублей. Он добавил, что для студентки Саратовской консерватории это была хорошая сумма, именно поэтому Апина согласилась петь.

Актеры
Никита Кологривый
Анастасия Уколова
Алена Апина
Павел Прилучный