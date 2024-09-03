Владимир Канухин рассказал, как ему удалось сыграть Окорокова

Актер Владимир Канухин на премьере сериала «Комбинация» в кинотеатре «Каро Октябрь» признался, что хотел показать на экране, каким тонким и хрупким человеком является композитор Виталий Окороков. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, насколько сложна была эта роль, он отметил, что лично встречался с музыкантом. По его словам, тогда Окороков заявил, что его тонкую душевную организацию понимал основатель «Комбинации» Александр Шишинин.

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«Виталий Окороков настолько тонкий и хрупкий персонаж... Мне хотелось донести этот смысл. Когда мы встретились лично с Виталием Алексеевичем Окороковым, я спросил: "А как к вам относился Саша Шишинин?" Он сказал: "Знаете, Александр Шишинин понимал, что я не такой, как все. Он понимаю мою ранимость, мою уникальность, и он меня просто оберегал". <...> Вот такая именно нежность, чтобы не дай бог обидеть», — рассказал Канухин.

«Комбинация» — сериал-байопик режиссера Никиты Власова об одноименной группе. Работа над картиной стартовала в 2023 году. Главные роли в ней играют Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Владимир Канухин.

Ранее Окороков рассказал, что певица Алена Апина в начале существования группы «Комбинация» получала за один концерт 10 рублей. Он добавил, что для студентки Саратовской консерватории это была хорошая сумма, именно поэтому Апина согласилась петь.