Никита Кологривый рассказал о самой запоминающейся сцене в «Комбинации»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый на премьере сериала «Комбинация» в кинотеатре «Каро Октябрь» рассказал, что самым запоминающимся моментом в работе над проектом стала сцена в роддоме. Артист отметил, что эпизод вызывал в нем ностальгические воспоминания о рождении его дочери, передает корреспондент NEWS.ru.

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«Там (в сцене. — NEWS.ru) было рождение дочери моего персонажа. Я сам это испытывал, поэтому для меня это очень трепетная сцена. <...> Вспомнил, как я был на родах своей дочери», — сказал Кологривый.

Согласно информации в открытых источниках, Кологривый в 2020 году женился на актрисе Александрине Питиримовой. Весной 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Есения. В 2023 году Кологривый и Питиримова официально расстались.

3 сентября проходит большая светская премьера нового сериала «Комбинация», посвященного популярной музыкальной группе 1980-х. Через три дня проект выйдет на платформе Wink. В проекте Кологривый исполнил одну из главных ролей. Актер воплотил на экране образ продюсера Александра Шишинина, который был одним из основателей «Комбинации».

Ранее актер Владимир Канухин признался, что хотел показать на экране, каким тонким и хрупким человеком является композитор Виталий Окороков, который участвовал в создании группы. Он отметил, что лично встречался с музыкантом. По его словам, тогда Окороков заявил, что его тонкую душевную организацию понимал Шишинин.