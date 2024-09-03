Юлия Пересильд вспомнила о сложностях в начале карьеры

Российская актриса Юлия Пересильд на премьере сериала «Комбинация» в кинотеатре «Каро Октябрь» призналась, что сталкивалась с такой трудностью, как отсутствие опыта в начале карьеры, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, иногда не хватало смелости. Актриса рассказала, с какими еще сложностями столкнулась в начале пути.

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«В первую очередь — с отсутствием опыта. В том числе иногда даже с отсутствием смелости, потому что ты не очень понимаешь, что можно, что нельзя, как реализовать все, что есть в твоей большой актерской душе», — поделилась Пересильд.

Актриса также дала совет дочери Анне, которая уже прославилась благодаря роли в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Пересильд отметила, что у нее будут свои ошибки, через которые та должна пройти.

«Других путей не существует. В первую очередь верить в то, что ты делаешь в моменте, в кадре, на сцене», — посоветовала звезда фильма «Вызов».

Ранее актер Никита Кологривый рассказал о самом запоминающемся моменте в работе над сериалом «Комбинация». По словам знаменитости, это была сцена в роддоме. Артист признался, что эпизод вызвал в нем ностальгию по рождению собственной дочери. Кологривый назвал эту сцену трепетной.