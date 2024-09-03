Уколова рассказала о впечатлениях от работы с Кологривым

Актриса Анастасия Уколова рассказала NEWS.ru, что очень любит и уважает коллегу Никиту Кологривого. На премьере сериала «Комбинация» в кинотеатре «Каро Октябрь» артистка поделилась, что на съемочной площадке звезда «Слова пацана» является внимательным партнером.

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«Он мой друг, и я про него могу сказать только самое хорошее и теплое, я его очень сильно люблю, уважаю как партнера, как артиста. Он очень классный человек, очень внимательный партнер. У меня вообще не было никаких вопросов, никаких проблем. После "Комбинации" мы уже отснялись с ним в полном метре "Сокровища гномов", где мы играем пару — мужа с женой. Мы такие: "О, ура! Мы вместе!" Ничего провокационного сказать про Никиту не могу», — подчеркнула исполнительница роли Алены Апиной в сериале «Комбинация».

«Комбинация» — сериал-байопик режиссера Никиты Власова об одноименной группе. Работа над картиной стартовала в 2023 году. Главные роли в ней играют Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Владимир Канухин.

Ранее Кологривый рассказал, что на съемках «Комбинации» у него была особенно трепетная сцена. По словам актера, речь идет об эпизоде, где у его персонажа рождается дочь. Артист отметил, что сам пережил подобный опыт в 2021 году, когда у него самого родилась дочка, поэтому эпизод вызвал особые ностальгические воспоминания.