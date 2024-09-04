Супруга Фёдора Бандарчука после рождения ребёнка стала редко выходить в свет. Артистка погрузилась в воспитание наследника, параллельно занялась учёбой на сценариста и, как стало недавно известно, своим здоровьем. Звезда сериала Метод исправляла неправильный прикус, из-за чего ей два года пришлось проходить с брекетами.

Теперь для многих поклонников Паулины стало ясным её долгое отсутствие как на советских мероприятиях, так и в кино. С железками на зубах мало кто выглядит привлекательно. Ортодонтическое лечение прокомментировал известный стоматолог Лиана Стрипская.

«Предположительно, лечение на брекет-системах следовало стандартным этапам», — рассказывает она Страстям.

Также добавляет, что с зубов обычно берутся слепки, после чего изготавливают оттиски брекетов. Пациенту приходится регулярно посещать врача в период всего лечения, чтобы контролировать процесс.

Теперь Андреева сможет вернуться к работе в кино с Голливудской улыбкой. Уже стало известно, что артистка согласилась на роль в новой экранизации сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В этом же мюзикле одну из главных ролей сыграет юная Анна Пересильд.