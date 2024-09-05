Но Гэндальфа не отдаст: актер Иэн Маккелен рассказал о трудностях с памятью

Известный британский актер Иэн Маккелен, прославившийся ролью волшебника Гэндальфа в киноэпопее «Властелин колец» по произведениям Дж.Р.Р. Толкина, рассказал, что чувствует себя «физически слабым» и испытывает серьезные проблемы с памятью.

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«Я забываю имена... Когда ты становишься старше, тебе приходится больше всего запоминать, чем молодым людям. Как бы то ни было, досадно, когда ты не можешь вспомнить, как зовут твоего лучшего друга или забываешь свой номер телефона», – рассказал актер в эфире утреннего телешоу.

85-летний Маккелен два месяца назад упал со сцены во время спектакля в театре Ноэла Кауарда в Лондоне. Актер исполнял роль сэра Джона Фальстафа в постановке, повествующей о времени правления короля Генриха IV. Маккелена немедленно госпитализировали и диагностировали у него перелом запястья и трещину позвонка. Актер рассказал, что от получения более серьезных травм его спас костюм, который был надет на нем во время спектакля.

После инцидента Маккелен отменил выступления, однако не собирается отказываться от работы и планирует вернуться на сцену в будущем году.

«Что еще мог бы я делать, если бы не работал? Я отдохну до конца года и вернусь к работе в январе. Просто нужно продолжать, пока действуют ноги, легкие и разум», – заявил актер.

Маккелен признался, что делает упражнения, чтобы улучшить свою физическую форму. Кроме того, актер старается не выходить на улицу, поскольку переживает, что в него кто-нибудь «врежется», пишет The Daily Star.

Сэр Иэн Маккелен также объявил, что хочет сыграть Гэндальфа в новом фильме о братстве кольца, съемки которого запланированы на 2026 год. Намерения Маккелена весьма серьезны: он заявил, что не позволит никому надеть остроконечную шляпу и бороду Гэндальфа, если сам будет в силах сделать это.

Ранее сообщалось, что британские звезды кино и эстрады запустили кампанию по сбору средств на приобретение дома писателя Джона Рональда Руэла Толкина в Оксфорде.